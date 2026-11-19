Con la partida del papa León XIV, la política peruana se encamina al cierre del 2026. Un año particularmente intenso que, en la semana que pasó, se abocó a celebrar la bendición papal.

En lo inmediato, los siguientes días, seguramente, girarán en torno a lo que traiga la presidenta Keiko Fujimori de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China, y de su visita a Japón. Sobre lo primero, este debería ser el inicio para distender los ánimos de enfrentamiento geopolítico, donde el Perú ha sido un protagonista pasivo, aunque algo desorientado.

En efecto, las primeras declaraciones presidenciales desde Asia han retomado la tradicional equidistancia de Torre Tagle, más acorde con la realidad que viven la región y el país, e, incluso, el mundo. Sobre esto último, será particularmente gráfico que, al cierre de este año, Donald Trump y Xi Jinping, los líderes estadounidense y chino, habrán sostenido cuatro reuniones, cifra inédita en la relación bilateral de las grandes potencias.

Pero, de regreso a la agenda interna, los próximos días serán particularmente intensos en el Parlamento, debido al debate de la Ley de Presupuesto del 2027. Además, se trata del primer presupuesto de este Ejecutivo. En el Parlamento, la Comisión Bicameral de Presupuesto la preside José Arista, quien fue titular del Ministerio de Economía y Finanzas y también gobernador regional, lo que podría ser un aporte importante al debate.

En asuntos de mayor sensibilidad social, en breve, debería definirse el destino del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una papa caliente para las últimas gestiones. Por lo pronto, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, ha respaldado lo anunciado previamente por su colega del Ministerio de Energía y Minas del Perú, Guillermo Shinno.

Huaroc llamó a “apoyar definitivamente la iniciativa del Ministerio de Energía y Minas que busca acabar definitivamente con el Reinfo, porque este ha fracasado y no ha resuelto los problemas de fondo” (RPP, 18/11/2026). Habrá que ver si el llamado hace eco en el Parlamento, donde se producirá el esperado desenlace.

Finalmente, las próximas semanas terminarán de dibujar el rostro del liderazgo político subnacional, con la elección de segunda vuelta en quince regiones, el domingo 6 de diciembre próximo. Destacan, entre ellas, las que serán más impactadas por el fenómeno de El Niño: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Precisamente, El Niño será, si no lo es ya, la principal demanda de gestión. El Ejecutivo ha señalado, en reiteradas ocasiones, lo rezagado que se recibió el país en materia de preparación ante desastres. Si bien el receso parlamentario suele dar algo de aire al oficialismo en funciones, con el desastre encima, quizás este patrón se rompa. En ese sentido, el recientemente disipado aire beatífico de la visita papal y los reseñados hechos de coyuntura podrían dar paso, en breve, a un gobierno que se encuentre bajo presión por resultados.