Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su llegada al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese contexto, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los fieles, el Gobierno peruano decretó días no laborables en las ciudades que el pontífice visitará. Sin embargo, esta medida establece que los trabajadores peruanos deberán recuperar las horas no laboradas, de acuerdo con las necesidades de cada empresa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO COMIENZAN LOS DÍAS NO LABORABLES EN EL PERÚ POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV?

A través del Decreto Supremo n.º 020-2026-TR, el Gobierno estableció días no laborables entre el 11 al 16 de noviembre para Lima, Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali, con motivo a la visita del papa León XIV. Esta medida es compensable y se rige por normas distintas a las de los feriados. Es decir, en el sector público, las horas no laboradas deben recuperarse dentro de los diez días posteriores o en el plazo que establezca cada entidad. En tanto, en el sector privado, empleadores y trabajadores pueden acordar la forma de compensar esas horas. Si no llegan a un consenso, el empleador determina las condiciones para su recuperación. Por consiguiente, te presentamos, compartido por La República, los departamentos en las que regirá estos días de descanso:

Lima y Callao

Miércoles 11 de noviembre: descanso desde la 1:00 p. m. hasta las 12:00 a. m.

descanso desde la 1:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. Jueves 12 de noviembre: descanso desde la 1:00 p. m. hasta las 12:00 a. m.

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura

Viernes 13 de noviembre: toda la jornada.

toda la jornada. Sábado 14 de noviembre: toda la jornada.

Cusco y Ucayali

Domingo 15 de noviembre: día no laborable para el sector privado.

Lima y Callao

Lunes 16 de noviembre: toda la jornada.

@mtpeperu 🇵🇪 ¡Conoce los días no laborables compensables dispuestos por la visita del Papa León XIV! Ten en cuenta que los servicios básicos y de transporte funcionarán con total normalidad. Si laboras en el sector privado, recuerda que el descanso y la compensación de horas se coordinan directamente con tu empleador mediante acuerdo. 🤝 🔗 Conoce más aquí: https://www.gob.pe/es/n/1461346 ♬ sonido original - Ministerio de Trabajo

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL HORARIO DE INGRESO A LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

Tras habilitarse las entradas a través de Ticketmaster para la misa que el papa León XIV celebrará este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, Anlly Condeña Ríos, integrante de la Comisión Central de la Visita Papal, informó en declaraciones a RPP que los asistentes deben respetar el horario y el bloque asignados en sus entradas para evitar inconvenientes. Asimismo, precisó que quienes lleguen después de la hora indicada deberán esperar a que el Santo Padre concluya su tradicional recorrido en el papamóvil, programado entre las 9:00 y las 10:00 a. m., para que se reanude el ingreso al recinto.

“Si por ahí alguna persona por trabajo, por cualquier razón, no puede llegar a su tiempo (...) llega más allá de las 8 de la mañana, va a tener que esperar que el santo padre haga su recorrido”, indicó Condeña Ríos, instando a los feligreses a respetar el horario y llegar temprano. Es importante recordar que, el ingreso de las personas a la misa del papa en Las Palmas se realizará en tres grupos. Es decir, el primero podrá acceder desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, el segundo a partir de la 1:00 a. m. y el tercero desde las 4:00 a. m. del lunes 16 de noviembre.