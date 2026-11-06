Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su llegada al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese sentido, tras habilitarse las entradas para la misa que celebrará Robert Prevost en la Base Aérea Las Palmas, a la que asistirán miles de feligreses, una de las principales dudas es cuál será el horario de ingreso al recinto. Ante ello, la Comisión Central de la Visita Papal informó sobre las restricciones que se aplicarán durante el recorrido del pontífice. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL HORARIO DE INGRESO A LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

Tras habilitarse las entradas a través de Ticketmaster para la misa que el papa León XIV celebrará este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, Anlly Condeña Ríos, integrante de la Comisión Central de la Visita Papal, informó en declaraciones a RPP que los asistentes deben respetar el horario y el bloque asignados en sus entradas para evitar inconvenientes. Asimismo, precisó que quienes lleguen después de la hora indicada deberán esperar a que el Santo Padre concluya su tradicional recorrido en el papamóvil, programado entre las 9:00 y las 10:00 a. m., para que se reanude el ingreso al recinto.

“Si por ahí alguna persona por trabajo, por cualquier razón, no puede llegar a su tiempo (...) llega más allá de las 8 de la mañana, va a tener que esperar que el santo padre haga su recorrido”, indicó Condeña Ríos, instando a los feligreses a respetar el horario y llegar temprano. Es importante recordar que, el ingreso de las personas a la misa del papa en Las Palmas se realizará en tres grupos. Es decir, el primero podrá acceder desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, el segundo a partir de la 1:00 a. m. y el tercero desde las 4:00 a. m. del lunes 16 de noviembre.

¿QUÉ PRODUCTOS ELABORAN LAS INTERNAS DEL PENAL DE MUJERES DE CHORRILLOS POR LA LLEGADA DEL PAPA LEÓN XIV?

En entrevista con Andina, las internas del penal de Mujeres de Chorrillos contaron que ya se organizan con diversas manualidades ante la llegada del papa León XIV al país, prevista del 11 al 16 de noviembre. Este es el caso de Nany, una interna de 44 años, que confeccionó un “mini papa León XIV” de 30 centímetros de alto inspirada en la vestimenta del pontífice. La iniciativa forma parte del programa Cárceles Productivas del INPE, en las cuales las internas han preparado 50 peluches en edición limitada del Santo Padre, vestidos con el hábito del Señor de los Milagros en homenaje al Mes Morado. Así, de acuerdo con la interna, este producto tiene un precio de S/30 y están disponibles través de las redes sociales de Cárceles Productivas y en la tienda ubicada en el jirón Ica n.° 197-199, en el Centro de Lima.

Asimismo, su catálogo incluye productos alusivos al papa León XIV, como polos, figuras y accesorios artesanales, cuyos precios oscilan entre S/12 y S/49. “Comenzamos diseñando el armado de la estructura del cuerpo del muñeco de a pocos. Luego evaluamos el tipo y la textura de la tela más adecuada para confeccionar el peluche. Al final, definimos las características y elementos distintivos de la vestimenta papal para representarlo fielmente. Desde que llega la tela trazamos, cortamos y, una vez cortado, pasa al proceso de cocido. Luego se marcan las piezas para tener la precisión exacta de dónde va cada una. Finalmente, se llena, se cierra y se hace la limpieza de los hilos y excesos de material”, explicó.