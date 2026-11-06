Por Redacción EC

Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su llegada al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese sentido, tras habilitarse las entradas para la misa que celebrará Robert Prevost en la Base Aérea Las Palmas, a la que asistirán miles de feligreses, una de las principales dudas es cuál será el horario de ingreso al recinto. Ante ello, la Comisión Central de la Visita Papal informó sobre las restricciones que se aplicarán durante el recorrido del pontífice. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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