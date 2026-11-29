La Navidad 2026 es una de las festividades más emotivas e importantes del calendario litúrgico, la cual se celebra en gran parte del mundo, reuniendo a numerosas familias. Sin embargo, antes del nacimiento del niño Jesús, la Corona de Adviento adquiere un significado especial en muchos hogares, pues representa la preparación espiritual para esta celebración. De hecho, esta tradición cristiana está compuesta por cuatro velas, que se encienden cada domingo de Adviento y cuyo color representa un significado particular. En ese contexto, este 29 de noviembre es el encendido de la primera vela, por lo que es indispensable realizar una oración y seguir una serie de pasos en familia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ORACIÓN REALIZAR PARA ESTE PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 2026?

De acuerdo con EWTN News Español, la primera vela de Adviento simboliza la esperanza y la espera de la llegada de Jesucristo. De esta manera, su encendido invita a fortalecer la fe, reflexionar sobre las acciones cotidianas y fomentar la unión familiar y la solidaridad durante la preparación para la Navidad. Por ello, este domingo 29 de noviembre, miles de personas en el mundo pueden celebrar el primer domingo de Adviento reuniéndose alrededor de la corona para orar, leer un pasaje bíblico y encender la primera vela de color morado. A continuación, te presentamos la oración para rezar en familia:

Primer domingo:

“Señor Jesús, hoy comenzamos el camino del Adviento y encendemos esta primera vela como símbolo de esperanza y confianza en tu llegada. Ilumina nuestros corazones y ayúdanos a dejar atrás todo aquello que nos aleja de tu amor. Enséñanos a vivir estos días con fe, paciencia y generosidad, sin perder la esperanza ante las dificultades.

Bendice nuestro hogar y a cada integrante de nuestra familia. Que esta luz nos recuerde que siempre podemos encontrar en ti un motivo para seguir adelante y compartir tu amor con quienes más lo necesitan. Prepara nuestros corazones para recibirte con alegría en esta Navidad. Que sepamos esperar tu llegada con humildad, amor y espíritu de servicio".

Ven, Señor Jesús, y quédate con nosotros. Amén.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA CORONA DE ADVIENTO?

A continuación, te presentamos el significado de cada vela que tiene un propósito espiritual especialmente en esta temporada tan importante previo a la Navidad:

Vela morada (Esperanza) : La primera vela encendida en la Corona de Adviento es de color morada o púrpura, un color que simboliza la esperanza. Representa la espera del Mesías, quien traerá luz al mundo. Esta vela invita las personas a la reflexión y a la preparación espiritual durante la primera semana de Adviento.

: La primera vela encendida en la Corona de Adviento es de color morada o púrpura, un color que simboliza la esperanza. Representa la espera del Mesías, quien traerá luz al mundo. Esta vela invita las personas a la reflexión y a la preparación espiritual durante la primera semana de Adviento. Vela morada (Paz) : La segunda vela se enciende en el segundo domingo de Adviento y su simbolismo es parecido al de la primera, representando la preparación y el compromiso con la fe. El color morado continúa siendo un recordatorio de la importancia de la paciencia, la oración y la reflexión sobre el verdadero significado de la Navidad.

: La segunda vela se enciende en el segundo domingo de Adviento y su simbolismo es parecido al de la primera, representando la preparación y el compromiso con la fe. El color morado continúa siendo un recordatorio de la importancia de la paciencia, la oración y la reflexión sobre el verdadero significado de la Navidad. Vela rosada (Alegría) : La segunda vela, que se enciende en la tercera semana de Adviento, generalmente es de color rosa. Este color simboliza la alegría y señala un momento de celebración en medio de la preparación más seria. Es un recordatorio de la cercanía de la Navidad y de la inminente llegada del Salvador.

: La segunda vela, que se enciende en la tercera semana de Adviento, generalmente es de color rosa. Este color simboliza la alegría y señala un momento de celebración en medio de la preparación más seria. Es un recordatorio de la cercanía de la Navidad y de la inminente llegada del Salvador. Vela morada (Amor) : La cuarta y última vela, también de color morada o púrpura, simboliza el amor. Encendida en la última semana de Adviento, resalta la importancia de este sentimiento en nuestras vidas y nos recuerda que el amor es el verdadero significado de la Navidad.

: La cuarta y última vela, también de color morada o púrpura, simboliza el amor. Encendida en la última semana de Adviento, resalta la importancia de este sentimiento en nuestras vidas y nos recuerda que el amor es el verdadero significado de la Navidad. Vela blanca o cirio: Aunque no siempre se encuentra en la corona, el Cirio de Navidad es una vela especial que se coloca en el centro de la mesa durante la Nochebuena. Esta vela se enciende durante la cena de Navidad y simboliza la luz de Cristo, quien ha venido al mundo. El color blanco representa la pureza y santidad de Jesús, la luz que disipa las tinieblas del mundo.

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