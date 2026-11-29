La corona de Adviento es una de las tradiciones más representativas de la Navidad para la Iglesia católica y sus fieles en distintas partes del mundo. Cada año, miles de familias se reúnen alrededor de este símbolo religioso para compartir momentos de oración, reflexión y preparación espiritual ante el esperado nacimiento de Jesús. Sus velas, colores y elementos tienen un significado especial dentro de esta celebración, mientras que cada domingo invita a los creyentes a renovar su fe y mantener viva la esperanza. Esta costumbre también contempla lecturas bíblicas y oraciones que pueden realizarse tanto en los hogares como en los templos católicos. Descubre qué representa la corona de Adviento, cuáles son las fechas importantes de esta tradición y qué puedes rezar durante cada domingo.

¿CUÁNDO COMIENZA EL ADVIENTO 2026?

El Adviento de 2026 comienza este domingo 29 de noviembre y comprende cuatro semanas de preparación para la Navidad. Durante este tiempo, los católicos recuerdan la primera llegada de Jesucristo al mundo y renuevan su esperanza ante su segunda venida.

Además, esta fecha representa el comienzo del año litúrgico, el calendario que organiza las celebraciones religiosas de la Iglesia. Por ello, los fieles celebran primero el inicio de un nuevo ciclo litúrgico y después el Año Nuevo del calendario civil.

¿QUÉ SIGNIFICA EL TIEMPO DE ADVIENTO PARA LOS CATÓLICOS?

Este periodo representa la espera y preparación espiritual para recibir a Jesús. Según el numeral 522 del Catecismo de la Iglesia Católica, su llegada fue anunciada durante siglos mediante los profetas de Israel y las distintas celebraciones de la antigua alianza.

Por su parte, el numeral 524 recuerda que esta tradición permite renovar el deseo de recibir al Salvador y mantener viva la esperanza de su segunda venida. El documento señala que “la Iglesia actualiza esta espera del Mesías”.

Para vivir estas semanas, la Iglesia propone tres prácticas espirituales:

Oración: mantener la comunicación con Dios.

Ayuno: fortalecer el compromiso y la preparación espiritual.

Caridad: demostrar amor al prójimo mediante buenas acciones.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS COLORES Y ELEMENTOS DE LA CORONA DE ADVIENTO?

La corona es uno de los símbolos principales de esta celebración. Su forma circular, las ramas verdes y las velas tienen significados relacionados con la fe católica.

Alejandro Cóbar, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, explicó que su forma representa a Dios, quien no tiene principio ni final. También simboliza el amor infinito hacia la humanidad.

Estos son sus principales elementos:

Forma circular: representa la eternidad de Dios.

Ramas verdes: simbolizan la esperanza.

Tres velas moradas: representan la conversión y preparación espiritual.

Vela rosada: expresa la alegría por la cercanía del nacimiento de Jesús.

Vela blanca: se ubica en el centro y representa la luz de Cristo. Se enciende en Nochebuena.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS Y ORACIONES PARA CADA DOMINGO DE ADVIENTO 2026?

A continuación te compartimos una propuesta de guía para realizar las oraciones familiares durante los cuatro domingos. Cada encuentro incluye una lectura del Evangelio, una reflexión, el encendido de una vela y rezos compartidos.

Primer domingo: 29 de noviembre

Se enciende la primera vela morada para iniciar el camino de preparación hacia la Navidad. La lectura corresponde a Marcos 13, 33-37. La guía de oración invita a recibir este tiempo con fe, esperanza y caridad.

Después de escuchar el Evangelio y guardar un momento de silencio, se prende el primer cirio mientras se entona un canto. La familia reza el padrenuestro y cada integrante elige un propósito o regalo espiritual para ofrecer al Niño Jesús. Finalmente, todos rezan un avemaría.

Segundo domingo: 6 de diciembre

Con la primera vela encendida, se prende el segundo cirio morado. La lectura bíblica corresponde a Marcos 1, 1-8 y propone preparar el corazón para la llegada de Jesús.

La celebración continúa con una reflexión, un canto durante el encendido y las oraciones del padrenuestro y el avemaría. También se invita a cada integrante a establecer un propósito para la semana.

Tercer domingo: 13 de diciembre

Este día, conocido como domingo de Gaudete o de la alegría, se enciende la vela rosada. Antes de comenzar, deben estar prendidas las dos velas moradas anteriores.

El Evangelio corresponde a Juan 1, 6-8.19-28. La oración invita a vivir con alegría la cercanía de la Navidad, acompañada de peticiones familiares, el padrenuestro y el avemaría.

Cuarto domingo: 20 de diciembre

En esta fecha se enciende la cuarta vela, de color morado, después de prender los tres cirios anteriores. La lectura corresponde a Lucas 1, 26-38 y recuerda el anuncio del nacimiento de Jesús a María.

La reflexión destaca a la Virgen como ejemplo de confianza y esperanza. También invita a recibir a Cristo con amor, paz y disposición para la reconciliación. La familia concluye con el padrenuestro y el avemaría.

¿CÓMO SE BENDICE LA CORONA DE ADVIENTO EN CASA?

Las familias pueden llevar su corona a una iglesia para solicitar la bendición de un sacerdote. Sin embargo, también pueden realizar esta ceremonia en casa, con una oración dirigida por un integrante del hogar.

El sitio web Eventos Católicos propone comenzar con la señal de la cruz y continuar con estas palabras:

Guía de oración: “Señor Dios, bendice con tu poder nuestra corona de Adviento para que, al encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas obras”.

Todos: Amén.

Según recoge Prensa Libre de Radio María Guatemala, se recomienda colocar la corona en un espacio especial de la vivienda, donde pueda reunirse toda la familia. También sugiere acompañarla con una imagen de la Virgen y una vela encendida, cuya llama servirá para prender el primer cirio.

Finalmente, la vela blanca ubicada en el centro se enciende durante la noche del 24 de diciembre. La familia puede acompañar este momento con una oración al Niño Jesús y el canto de villancicos.

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