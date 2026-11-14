El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes de la cultura oriental y marca el comienzo de un ciclo representado por un animal y uno de los cinco elementos del zodíaco. A diferencia del calendario occidental, esta tradición no tiene una fecha fija, pues depende de los movimientos de la Luna y las estaciones. Cada periodo está asociado con características que, según la astrología china, pueden relacionarse con la personalidad, las relaciones y las decisiones de las personas. En 2027, la festividad estará acompañada por un signo relacionado con la sensibilidad, la imaginación y la búsqueda de armonía. ¿Cuándo comenzará esta celebración y qué representa el animal que marcará el nuevo periodo? A continuación, te contamos los detalles sobre el Año Nuevo Chino 2027, sus características y cómo descubrir tu signo.

¿CUÁNDO COMIENZA EL AÑO NUEVO CHINO 2027?

El Año Nuevo Chino 2027 comenzará el 6 de febrero y se prolongará hasta el 25 de enero de 2028. Su fecha cambia anualmente porque esta tradición utiliza un calendario lunisolar, que considera tanto las fases de la Luna como el recorrido del Sol durante las estaciones.

Para determinar su inicio, se toma como referencia la Luna nueva más cercana al punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera del hemisferio norte. Por ello, la celebración suele comenzar entre el 21 de enero y el 21 de febrero.

Las actividades tradicionales continúan durante quince días y finalizan con el Festival de los Faroles, acontecimiento que marca el cierre de las festividades, según informa La Nación.

¿QUÉ ANIMAL REPRESENTARÁ EL AÑO NUEVO CHINO 2027?

El 2027 estará representado por la Cabra de Fuego, séptimo animal del horóscopo chino. Este signo está relacionado con la amabilidad, la elegancia, la imaginación y la búsqueda de equilibrio en diferentes aspectos de la vida.

Según la astróloga Susy Forte, la Cabra es soñadora y necesita libertad para explorar sus pensamientos y encontrar tranquilidad. También destaca por su sensibilidad y por buscar compañía y protección. Además, muestra interés por la astrología, la parapsicología y otros temas esotéricos. Su carácter emotivo y reservado hace que valore sentirse protegida.

Cabra de Fuego. | Foto: Magnific

¿CÓMO PUEDES SABER QUÉ SIGNO DEL HORÓSCOPO CHINO ERES?

Para identificar tu animal en el zodíaco oriental, debes revisar tu año de nacimiento. A diferencia de la astrología occidental, este sistema no utiliza el mes como referencia, sino que organiza sus doce animales en ciclos que se repiten cada doce años.

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Búfalo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo/Gato: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023. Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Gallo: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Perro: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Chancho: 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

¿CÓMO SE IDENTIFICA EL ELEMENTO DE CADA AÑO?

El elemento del horóscopo chino se determina según el último dígito del año de nacimiento. Existen cinco elementos, cada uno asociado con dos terminaciones:

Metal: años terminados en 0 y 1.

años terminados en 0 y 1. Agua: años terminados en 2 y 3.

años terminados en 2 y 3. Madera: años terminados en 4 y 5.

años terminados en 4 y 5. Fuego: años terminados en 6 y 7.

años terminados en 6 y 7. Tierra: años terminados en 8 y 9.

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