Año Nuevo Chino 2027: ¿cuándo comienza y qué animal lo representará? | Foto: Pexels
Año Nuevo Chino 2027: ¿cuándo comienza y qué animal lo representará? | Foto: Pexels
Por José Templo

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes de la cultura oriental y marca el comienzo de un ciclo representado por un animal y uno de los cinco elementos del zodíaco. A diferencia del calendario occidental, esta tradición no tiene una fecha fija, pues depende de los movimientos de la Luna y las estaciones. Cada periodo está asociado con características que, según la astrología china, pueden relacionarse con la personalidad, las relaciones y las decisiones de las personas. En 2027, la festividad estará acompañada por un signo relacionado con la sensibilidad, la imaginación y la búsqueda de armonía. ¿Cuándo comenzará esta celebración y qué representa el animal que marcará el nuevo periodo? A continuación, te contamos los detalles sobre el Año Nuevo Chino 2027, sus características y cómo descubrir tu signo.

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