El año nuevo chino

“Resulta difícil no asombrarse ante este espectáculo ni preguntarse si estamos presenciando el inicio de una nueva era de prosperidad o el surgimiento de una amenaza inédita”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

    Aunque nació en China, hoy se conmemora en numerosos países de Asia, América y Europa. (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)
    El Super Bowl registró una audiencia de más de 126 millones de personas, una cifra comparable a la de la final de la Champions League, que alcanzó 135,7 millones. Sin embargo, en el Lejano Oriente tuvo lugar un espectáculo de una magnitud aún mayor. El 17 de febrero se celebró el Año Nuevo Chino. En la víspera, la Fiesta de la Primavera fue trasmitida en cadena nacional para una más de 600 millones de espectadores, quienes disfrutaron de una puesta en escena que reflejó la riqueza cultural y el liderazgo tecnológico del país.

