No decide a quién defender. El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) evitó respaldar al economista Pedro Francke, integrante de su equipo técnico en materia económica, pese a que en la víspera recibió ataques de parte del cabecilla etnocacerista Antauro Humala, condenado por el caso del ‘andahuaylazo’ donde fueron asesinados cuatro policías.

Solo pidió “respeto” para todos y exhortó a utilizar palabras adecuadas cuando fue consultado si respaldaba a alguno de los dos aliados de su partido político. En la víspera, el mayor del Ejército (r) calificó al economista de ser un “individuo”, que se representa “a sí mismo” y que “hace años tenía expresiones contra Julio Velarde y ahora es su hincha”.

“[¿A quién respalda a Pedro Francke o Antauro Humala?] Yo respaldo las palabras correctas y el respeto que siempre tiene que existir en todos y en todas. Lo categórico es que Antauro ha expresado en su libertad que va a respaldarnos y apoyarnos. Bienvenido. Y él ha expresado incluso que no aspira a formar parte del gobierno de Juntos por el Perú. Lo ha dicho él literalmente. En ese sentido, creo que puede tratarse de malas interpretaciones o confusiones", manifestó a la prensa.

Antauro Humala buscó exhibirse como un actor con mayor peso electoral que Francke. Julio Reaño / GEC

Preguntado sobre si dentro de su entorno político se estaba minimizando la participación de Francke, uno de los voceros que lo representó durante el reciente debate entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular, respondió que en la campaña “están habiendo idas y vueltas en las opiniones” y llamó a no descalificar a ninguna persona por sus posiciones o trayectoria.

“Yo pido pues respeto para todos. Aquí nadie es chiquito ni grandazo. El voto vale igual y se agradece el respaldo de todos”, manifestó, en un intento por bajar el tono de las discrepancias.

Aunque se le repreguntó expresamente si le pediría moderación a Antauro Humala, el candidato decidió no realizar una crítica directa, pero insistió en la importancia de preservar un clima de respeto e integración dentro del escenario electoral.

“Es muy importante que todos seamos respetuosos. La democracia, la lucha contra el desgobierno, significa también un talante de respeto e integración”, afirmó.

Añadió además que el país requiere construir consensos amplios y una mayoría política sólida de cara a una eventual segunda vuelta.

“Ahora que el Perú necesita una mayoría política y un consenso en una segunda vuelta contundente para acabar con la corrupción, la criminalidad y todo este desorden que está viviendo el país”, sostuvo.

Cuestionamiento

Más temprano, cuando inició su “ruta castillista” en Huaura, el aspirante a la Presidencia dijo que en el partido pueden haber “discrepancias”, pero estas “hay que ponerlas de un lado”, y que si llega desde algún frente político, movimiento social o del nacionalismo se deben moderar las palabras, en clara referencia a Humala Tasso.

“Pueden haber discrepancias; hay que ponerlas a un lado, así venga usted de nuestras fuerzas de la izquierda, del movimiento social, de las luchas sindicales, de las izquierdas socialistas, social cristianas, si usted es nacionalista bienvenido pero modere su palabra. Aquí se trata de dignidad, aquí se trata de reciprocidad. Todos sumamos. Nadie sobra en el gobierno de todo el pueblo”, manifestó.

Lo que sí respondió Roberto Sánchez fue sobre la declaración de Antauro Humala, quien se atribuyó parte importante de los votos obtenidos en la primera vuelta electoral. Según sostuvo el cabecilla etnocacerista, la mitad del respaldo alcanzado —equivalente al 6%— sería producto de su influencia y de su respaldo político durante la campaña.

“Son palabras excesivas, pero bueno son opiniones y se respetan las opiniones. No hay forma de saber eso. Así sea un votito de aquí o de allá se agradece pero son votos incondicionales, para recuperar la patria y sean bienvenidos y eso no debe ser motivo para pelearnos entre nosotros. Somos el proyecto de la unidad, del respeto de las formas adecuadas para tratarnos entre los aliados. Yo llamo a esa unidad de respeto de las formas adecuadas de tratarnos entre los aliados”, agregó.

—Sánchez tiene dos figuras clave—

Al respecto, el analista político César Campos consideró que en el entorno político de Roberto Sánchez conviven dos perfiles marcadamente distintos. Sostuvo que mientras Humala representa el sector más radical y cercano a la línea ideológica del candidato, Francke aparece como la figura orientada a generar confianza en sectores moderados y en el electorado de centro. La confrontación entre ambos no solo evidencia tensiones internas, sino que también proyecta una estrategia política dirigida a ampliar el alcance electoral de la candidatura.

“En el entorno de Roberto Sánchez hay una clara diferencia entre Antauro Humala y Pedro Francke. Antauro es el alter ego , la inspiración política e ideológica del candidato de JP. Francke es su barniz de moderación, una carta improvisada para conquistar el voto de centro que es antifujimorista y la apariencia de escuchar voces diferentes a la disparatada radicalidad de Humala. Antauro es nuclear. Francke es estratégico. El choque entre ambos otorga suficiente espectáculo para marear a ciertos votantes y así mantener adhesiones o ganar nuevas”, explicó.

Por su parte, el analista político Luis Benavente aseguró que Sánchez cuenta con el respaldo de dos figuras clave con aportes distintos. Por un lado, Francke, pese a sus limitaciones y cuestionamientos, ha contribuido a una relativa estabilidad económica. Por otro, Antauro representa un segmento de apoyo electoral reducido, pero políticamente relevante.

“Sánchez tiene a los dos. Francke con todos sus defectos y con que le hinque el ojo en ciertas situaciones, es una muestra relativa de estabilidad económica para Sánchez y Antauro representa cierto voto que es pequeño”, dijo.