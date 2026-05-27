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Resumen

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No decide a quién defender. El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) evitó respaldar al economista Pedro Francke, integrante de su equipo técnico en materia económica, pese a que en la víspera recibió ataques de parte del cabecilla etnocacerista Antauro Humala, condenado por el caso del ‘andahuaylazo’ donde fueron asesinados cuatro policías.

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