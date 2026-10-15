Tras la suspensión de la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, el senador de Partido Cívico Obras, Daniel Barragán, cuestionó la conducción de Carlos Mesía (Fuerza Populr) al frente de dicho grupo de trabajo y reclamó que se permita debatir la cuestión de orden presentada.

Barragán sostuvo que el respaldo a la delegación de facultades no implica aprobar el texto sin discutir posibles cambios ni escuchar las posiciones de las distintas bancadas.

“ No es sabotaje. El Congreso es para debatir qué es lo mejor para el país, no para que un pequeño grupo o alguna persona desee hacer un texto sustitutorio y nosotros no sabemos ”, manifestó al salir de la comisión.

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“El Partido Cívico Obras quiere ver la posibilidad de incrementar algunos puntos que pueden ser importantes, por lo tanto si no hay debate, si uno quiere incrementar o retirar, no hay manera de seguir avanzando”, dijo.

Barragán también expresó su disconformidad con el manejo de la sesión de la Comisión de Constitución, en la que se discutió una cuestión de orden para abordar primero los límites de las atribuciones del Senado.

“Acabamos de ver algunos defectos de manejo de conducción de la mesa, pero bueno se puede rectificar (...) Reunámonos y conversemos sobre las posibilidades de incrementar o retirar alguna de las facultades ”, planteó.

El senador insistió en que la elaboración del dictamen debe permitir la participación de las diferentes fuerzas políticas, con el objetivo de alcanzar un texto consensuado antes de su aprobación: “Yo, hoy no he salido muy conforme con el manejo de la mesa”, apuntó.

Patricia Itúrregui: "Fuerza Popular está quebrantando los reglamentos y la Constitución"

La senadora del Partido del Buen Gobierno, Patricia Itúrregui, fue quien presentó la cuestión de orden que generó las disputas dentro de la comisión. Tras la decisión de Mesía de no aceptar la votación, se retiró y criticó al partido oficialista de no respetar las normas.

“Lo que ha hecho es simplemente no querer aceptar que habíamos ganado la votación”, advirtió ante la prensa tras la suspensión de la sesión hasta las 5 p.m. por decisión de Carlos Mesía. La parlamentaria dijo que con esto no acata el reglamento del Congreso ni la Constitución.

#EnVivo Patricia Iturregui, senadora: La mesa de la Comisión de Constitución no ha querido aceptar que ganamos la votación. No se puede aceptar modificaciones a lo que viene de la Cámara de Diputados. Fuerza Popular está quebrantando el reglamento del Congreso Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 15, 2026

“Fuerza popular esta quebrantando los Reglamento del Congreso y la propia Constitución”, agregó. La senadora dijo que la Cámara Alta tampoco debería aceptar modificaciones a lo que fue aprobado por diputados, algo que no se toma en cuenta en el predictamen elaborado por el equipo técnico de la comisión.

Itúrregui evitó responder o dar más declaraciones sobre cómo actuará la oposición en adelante, pero reiteró sus cuestionamientos a la labor de Mesía. “No nos han dejado debatir, no nos han permitido argumentar lo que hemos pedido hace tiempo y ha habido un mal manejo de esta comisión”.