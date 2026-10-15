Daniel Barragán, senador del Partido Cívico Obras. (Foto: Andina)
Daniel Barragán, senador del Partido Cívico Obras. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Tras la suspensión de la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, el senador de Partido Cívico Obras, Daniel Barragán, cuestionó la conducción de Carlos Mesía (Fuerza Populr) al frente de dicho grupo de trabajo y reclamó que se permita debatir la cuestión de orden presentada.

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