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Resumen

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Por Erik Rivera

Tras 73 días de gestión, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudió ayer a la Comisión de Constitución del Senado para exponer y solicitar la incorporación de facultades legislativas que quedaron excluidas del dictamen aprobado por el pleno de Diputados.

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