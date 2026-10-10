Tras 73 días de gestión, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudió ayer a la Comisión de Constitución del Senado para exponer y solicitar la incorporación de facultades legislativas que quedaron excluidas del dictamen aprobado por el pleno de Diputados.

El jefe del Gabinete Ministerial explicó a los integrantes del grupo de trabajo la necesidad de contar con medidas como el fortalecimiento del sistema de inteligencia y la declaratoria de grupos hostiles para las bandas criminales.

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La primera propuesta busca restituir la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mientras que la segunda plantea precisar los criterios legales para que las Fuerzas Armadas puedan actuar directamente contra las organizaciones criminales.

Galarreta dejó claro que el Gobierno actuará contra la criminalidad con o sin las facultades, aunque resaltó que la delegación permitiría acelerar las acciones frente a la inseguridad.

“De las ocho materias, en el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados [...] para nosotros no es suficiente como Ejecutivo”, dijo.

Inteligencia y seguridad

Durante la primera parte de su exposición, Galarreta afirmó que solo se aprobaron 20 facultades, distribuidas en seis materias, y no en las ocho que contemplaba el proyecto original del Ejecutivo.

“¿Se pueden hacer cosas sin facultades? Sí y se hacen desde el día uno sobre la seguridad y el fenómeno El Niño”, resaltó.

El primer ministro explicó que el fortalecimiento de la inteligencia permitiría reducir los riesgos para los policías y militares que actúen directamente contra las bandas criminales, con el objetivo de abatir o detener a sus integrantes.

“No correríamos el riesgo de que caigan nuestros policías y militares. La inteligencia nos permite tener cero problemas externos”, dijo.

También defendió la denominación de grupos hostiles para las bandas criminales, al considerar que esta permitiría a las Fuerzas Armadas actuar frente a ellas “porque estamos en guerra”.

De acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta legislativa, esta declaratoria permitiría a las Fuerzas Armadas intervenir en casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y minería ilegal, así como en la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, entre otros supuestos.

Agro y saneamiento

A su turno, el ministro Marco Vinelli detalló las facultades que quedaron fuera del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. En materia penal, se aprobaron 12 de los pedidos; en desarrollo productivo, seis de 19; y en materia tributaria, uno de cinco.

En reforma estructural se aprobó uno de los nueve pedidos, mientras que en vivienda y saneamiento se incluyeron cuatro de las siete facultades solicitadas.

Vinelli explicó la necesidad de modificar la legislación para agilizar los procesos de titulación, que actualmente demoran más de 400 días y que, con los cambios propuestos, podrían reducirse a 90.

También planteó modificar la Ley de Semillas en beneficio de los pequeños agricultores, así como introducir cambios en la Ley de Cooperativas Agrarias y en las normas sobre sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria. A ello sumó el fortalecimiento de la vigilancia frente a las plagas.

“Estos mecanismos que han sido retirado de diputados, creemos que es importante que Constitución del Senado pueda evaluarlo no solo para enfrentar el fenómeno El Niño, sino para darle más efectividad a las políticas públicas agrarias”, dijo.

Sesión cuestionadora

La presencia de Galarreta y los ministros también generó cuestionamientos de legisladores de izquierda, quienes buscaron centrar la discusión en los alcances de las facultades que el Senado puede modificar.

Uno de ellos fue Humberto Morales, de Juntos por el Perú, quien aseguró que se le estaba acabando “la paciencia democrática”.

“El dictamen solo dice que hay dos temas que debemos debatir”, indicó.

El mismo parlamentario protagonizó después un momento tenso con la senadora Lourdes Alcorta, quien lo calificó de “faltoso y malcriado” en medio del intercambio de palabras.

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Morales pidió al presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, que Alcorta retirara la expresión. La senadora, sin embargo, respondió: “Lo dicho, dicho está finalmente”.

Más adelante, Morales distinguió entre las funciones de los senadores y las de los ministros, al recordar que estos últimos no son elegidos por voto popular. Alcorta volvió a responderle: “Te sientes por encima del mundo. Esto no es así. [...] No te sientas el rey de la plaza porque no es así”.