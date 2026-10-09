Desde Renovación Popular solicitaron al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro y a las demás instituciones acelerar la resolución de las actas observadas e impugnadas de los comicios del 4 de octubre para la Alcaldía de Lima a fin de concluir con el conteo de votos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según la ONPE, hasta las 17:50 horas del jueves 8 de octubre, se habían contabilizado 24.434 actas, equivalentes al 92,725% del total. Otras 1.917 fueron enviadas al Jurado Electoral Especial de Lima Centro para su revisión.

Hasta el cierre de esta nota, Renovación Popular -con Rafael López Aliaga, como candidato a primer regidor- obtiene 1′444,494 votos válidos (27,704%), mientras que Avanza País -con Francis Allison como postulante a la Alcaldía de Lima- logra 1′399,451 votos válidos (26.840%). Una diferencia de votos de 45,043.

Demoras electorales

La diputada Roxana Rocha, vocera de Renovación Popular, consideró “lamentable” que en el Perú se demoren los resultados electorales, mientras que en otros países los tiempos son menores para conocer las cifras oficiales de los comicios.

En ese sentido, indicó que estos retrasos generan desconfianza en los organismos encargados de impartir justicia electoral.

“Es lamentable que en nuestro país sigamos enfrentando demoras para conocer los resultados electorales oficiales, cuando en otros países de la región, estos se conocen en plazos mucho más breves. Esta situación genera incertidumbre en la población y debilita la confianza en nuestros organismos electorales”, señaló.

Rocha hizo un llamado “a la ONPE y a los Jurados Electorales Especiales para que redoblen esfuerzos y agilicen los procedimientos pendientes”.

La vocera de Renovación Popular remarcó que la autonomía de los organismos electorales debe ir acompañada de “eficiencia y responsabilidad”. Indicó que los ciudadanos cumplieron con su deber de votar y ahora merecen respuestas oportunas.

“No podemos seguir normalizando esas demoras”, cuestionó.

En la misma línea se pronunció Frank Krklec. El integrante de la Cámara de Diputados por Renovación Popular alertó sobre los retrasos para conocer los resultados oficiales y comparó las elecciones generales con las municipales. Según explicó, los primeros comicios tuvieron una justificación para la demora, a diferencia de las Elecciones Regionales y Municipales.

“Si en las elecciones generales tenían la justificación de que eran 5 elecciones en una, ahora no tienen ese argumento ya que son solo dos elecciones. No puede ser que demoremos un mes o más en tener resultados”, manifestó.

Krklec explicó que los resultados oficiales permitirán avanzar con el proceso de transferencia. Por ello, hizo un llamado a los organismos electorales.

“Exhortaría a la celeridad, en principio a la ONPE, pero también a los jueces del JEE y JNE para culminar lo mas rápido posible con este proceso electoral, y que las nuevas autoridades electas avancen con el proceso de transferencia de cargos y gestión”, agregó.

Este Diario intentó comunicarse con el candidato a la Alcaldía de Lima, Francis Allison, integrantes de su partido y otros candidatos, pero al cierre de esta nota no tuvimos ninguna respuesta.

Análisis de fondo

Sobre el tema, la exsecretaria del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) María Alexandra Marallano explicó que los tiempos y plazos están ahora en manos del Jurado Electoral Especial (JEE), que ya recibió las actas observadas. Estas deberán ser resueltas para luego ser remitidas nuevamente a la ONPE, que podrá incorporarlas al cómputo general.

“Ahora no es que dependa tanto de ONPE sino del JEE. He visto ahora los resultados y dicen contabilizadas 92% que son las que han ingresado al cómputo general. El 7% también llegó al centro de cómputo, pero no han sido procesadas porque fueron observadas y remitidas al JEE. Una vez que resuelvan con el plazo de impugnación va a regresar a ONPE y va a poder incrementar ese porcentaje”, refirió.

Consultada por El Comercio, Marallano insistió en que la ONPE no puede contabilizar estas actas hasta que el JEE emita una resolución sobre las observaciones.

“En el caso de Lima habría que tener varios aspectos en consideración. La demora podría ser al momento de resolver las actas observadas. Habría que ver cuántas actas observadas han llegado para el JEE, cuánta carga tiene el JEE”, añadió.

Marallano también identificó otro factor que podría incidir en los tiempos: el reconteo de votos, una facultad del propio JEE para resolver controversias relacionadas con una cédula electoral.

Por su parte, el exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, Fernando Rodríguez Patrón identificó que hay dos elementos que reducen la velocidad a la entrega de resultados oficiales: el sistema manual de voto por voto y la cultura de impugnación.

“Nosotros tenemos el voto manual y votamos como se hacía en el siglo 19. La segunda razón es la cultura de la impugnación. Y cualquier persona puede hacer la impugnación que puede ser resuelta hasta en doble instancia. No basta que se pronuncie el JEE”, djo.