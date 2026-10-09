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Resumen

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Por Erik Rivera

Desde Renovación Popular solicitaron al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro y a las demás instituciones acelerar la resolución de las actas observadas e impugnadas de los comicios del 4 de octubre para la Alcaldía de Lima a fin de concluir con el conteo de votos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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