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Resumen

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López Aliaga está a la espera de los resultados oficiales al 100% por Lima. (Foto: Britanie Aroyo/GEC)
López Aliaga está a la espera de los resultados oficiales al 100% por Lima. (Foto: Britanie Aroyo/GEC)
/ GESAC > BRITANIE ARROYO
Por Martín Calderón

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Áncash, Ica, Junín, La Libertad y Lima Norte proclamaron como regidores a seis candidatos que buscaban volver a ejercer como alcaldes, en casos que involucran una presunta reelección encubierta. En cambio, los JEE de San Martín y Amazonas optaron por proclamarlos como alcaldes en otros dos casos. Las decisiones evidencian que no existe un criterio uniforme.

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