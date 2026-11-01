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Halloween

“En el Halloween de la política peruana, algunos de sus protagonistas mantienen sus disfraces a lo largo de todo el año. Otros se los quitan cuando acaba el período electoral”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Vampiros que chupan eternamente la sangre del Estado, momias que cada cierto tiempo salen del sarcófago, zombis que vuelven a la vida con nuevos partidos y fantasmas a los que no se ve, pero cuya presencia se siente. Están los jinetes del apocalipsis, que cabalgan amenazantes cada cinco años y descansan el resto del quinquenio. Existen los monstruos de Frankenstein, partidos construidos con retazos de extintas agrupaciones, que se desarman al poco tiempo. Y miles de promesas incumplidas que deambulan olvidadas como almas en pena. La política peruana reúne todos los tétricos elementos de una Noche de Brujas.

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