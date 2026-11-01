Vampiros que chupan eternamente la sangre del Estado, momias que cada cierto tiempo salen del sarcófago, zombis que vuelven a la vida con nuevos partidos y fantasmas a los que no se ve, pero cuya presencia se siente. Están los jinetes del apocalipsis, que cabalgan amenazantes cada cinco años y descansan el resto del quinquenio. Existen los monstruos de Frankenstein, partidos construidos con retazos de extintas agrupaciones, que se desarman al poco tiempo. Y miles de promesas incumplidas que deambulan olvidadas como almas en pena. La política peruana reúne todos los tétricos elementos de una Noche de Brujas.

También hay aquellos personajes que se pusieron los disfraces con meses de anticipación pero que se los quitaron cuando empezaron a incomodar. Roberto Sánchez no tardó en quitarse el disfraz de Pedro Castillo y hoy ocupa un bien remunerado cargo de asesor, cortesía de la bancada a la que colocó en el Congreso. En la segunda vuelta se presentó como conciliador, promotor de la inversión privada y respetuoso de la autonomía del BCR. El comportamiento de sus parlamentarios en lo que va del período confirma que estas posturas fueron solo caretas.

En la campaña no faltaron quienes enmascararon sus posiciones. No les era conveniente mostrar sus verdaderos rostros. Disminuía sus opciones. Así que decidieron disfrazarse de partido de centro. De fiel de la balanza. De razonables y moderados. Una vez logrado el objetivo, varios de sus integrantes dejaron de lado el recato ideológico y mostraron sus reales afinidades. El camuflaje de sensatez tiene la ventaja de presentarse con un rostro amable para atraer electores alejados de los extremos, pero dura poco tiempo cuando empiezan los verdaderos ejercicios de poder.

Otro disfraz que siempre se pone de moda cada cinco años es el de cuco. Muchos políticos se muestran temibles, irracionales y vociferantes cuando están en campaña. Es una pose útil para atraer al elector desencantado. Cuando algunos de ellos llegan a ocupar una posición de poder, dejan atrás al personaje que representaron. Tal vez porque todo lo anterior fue solo una representación o porque, una vez que asumen una responsabilidad, reflexionan y se dan cuenta de que el diálogo y el consenso resuelven más problemas que enfrentarse unos a otros y levantar la voz. Sea cual sea el motivo, siempre es bueno que al final se dejen llevar por la sensatez. Aunque ello no significa que los verdaderos cucos vayan a dejar de hacer de las suyas.

Están además los que se creen Van Helsing, exorcistas o cazafantasmas. Llegan a la política con el discurso de combatir la corrupción, las mafias, las dictaduras y erradicar las malas prácticas del pasado. Cuando alcanzan su cuota de poder, se convierten en políticos convencionales, más preocupados en conservar sus privilegios que en cumplir lo que ofrecieron a sus electores.

En el Halloween de la política peruana, algunos de sus protagonistas mantienen sus disfraces a lo largo de todo el año. Otros se los quitan cuando acaba el período electoral y esperan un lustro para estrenar uno nuevo. Pero hay algo que no variará. Cuando los electores abran los ojos, los monstruos seguirán ahí, pidiéndoles el caramelo de sus votos.