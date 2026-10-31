31 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
31 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Parque Kennedy en Miraflores se convirtió en el epicentro capitalino de la celebración de Halloween, al recibir a cientos de vecinos y visitantes que se congregaron para disfrutar de una jornada festiva en el corazón del distrito.

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