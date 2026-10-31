El Parque Kennedy en Miraflores se convirtió en el epicentro capitalino de la celebración de Halloween, al recibir a cientos de vecinos y visitantes que se congregaron para disfrutar de una jornada festiva en el corazón del distrito.

El espacio público se llenó de vida y color con la llegada de familias, jóvenes y niños que lucieron originales atuendos.

31 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Entre los personajes más aclamados y fotografiados de la noche figuraron clásicos del cine de terror como Freddy Krueger y Jack el destripador, junto a creativos disfraces de la cultura popular como la emblemática marca Acme, además de superhéroes y figuras de la animación.

31 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

La masiva concurrencia transformó los paseos del parque en una pasarela de terror al aire libre, donde los asistentes aprovecharon para tomarse fotografías, compartir en comunidad y dar inicio a los festejos de la Noche de Brujas o Halloween en un ambiente seguro y familiar.

31 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

31 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

31 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Recomendaciones para comprar golosinas durante Halloween

Ante las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, la Municipalidad de Lima recomendó adquirir golosinas en establecimientos autorizados y evitar productos de procedencia desconocida.

31 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

También pidió revisar las fechas de vencimiento, comprobar que los empaques estén sellados y en buen estado, y verificar el etiquetado y registro sanitario cuando corresponda.

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31 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

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