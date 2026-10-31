El Parque Kennedy en Miraflores se convirtió en el epicentro capitalino de la celebración de Halloween, al recibir a cientos de vecinos y visitantes que se congregaron para disfrutar de una jornada festiva en el corazón del distrito.
El Parque Kennedy en Miraflores se convirtió en el epicentro capitalino de la celebración de Halloween, al recibir a cientos de vecinos y visitantes que se congregaron para disfrutar de una jornada festiva en el corazón del distrito.
El espacio público se llenó de vida y color con la llegada de familias, jóvenes y niños que lucieron originales atuendos.
Entre los personajes más aclamados y fotografiados de la noche figuraron clásicos del cine de terror como Freddy Krueger y Jack el destripador, junto a creativos disfraces de la cultura popular como la emblemática marca Acme, además de superhéroes y figuras de la animación.
La masiva concurrencia transformó los paseos del parque en una pasarela de terror al aire libre, donde los asistentes aprovecharon para tomarse fotografías, compartir en comunidad y dar inicio a los festejos de la Noche de Brujas o Halloween en un ambiente seguro y familiar.
Recomendaciones para comprar golosinas durante Halloween
Ante las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, la Municipalidad de Lima recomendó adquirir golosinas en establecimientos autorizados y evitar productos de procedencia desconocida.
También pidió revisar las fechas de vencimiento, comprobar que los empaques estén sellados y en buen estado, y verificar el etiquetado y registro sanitario cuando corresponda.
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