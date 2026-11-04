La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cumple este miércoles 100 días en el poder, que han estado marcados por la pugna con el Congreso bicameral por la solicitud de facultades para legislar (solo logró 27 de 66 puntos), el cambio de narrativa del Ejecutivo y la creación del comando unificado (ante el desborde de la criminalidad) y las primeras inundaciones en el norte por el fenómeno de El Niño (FEN), entre otros.

Según la última encuesta de Datum Internacional, los ciudadanos creen que los principales aciertos del gobierno en esta primera fase han sido poner orden en las escuelas (21%), prevención ante el FEN (10%), la formación del comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (6%) y las requisas en los penales (5%). Sin embargo, el 31% considera que no ha tenido aciertos aún.

Al respecto, el analista político Enrique Castillo consideró que Fujimori Higuchi tuvo “un inicio interesante” en su discurso de 28 de julio, a través del cual “marcó algunas líneas que daban para la ilusión”. No obstante, con el paso de los días se dieron “retrocesos importantes”, luego de la filtración del borrador del proyecto de delegación de facultades.

“El gobierno se asustó frente a la reacción de los sectores políticos y de la población, sobre todo por los temas laborales. Creo que ese es uno de los errores que ha tenido este gobierno. No ha decidido cosas, no ha emprendido cosas por temor a la reacción de la gente. Y eso ha generado una inacción en gran parte de los temas”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, Castillo remarcó que los aciertos de la administración de Fuerza Popular “son pocos y están concentrados” en algunos sectores, como Economía y Finanzas, Agricultura y Educación. “Si bien no comprobamos si son suficientes, un acierto tiene que ver con los trabajos realizados para reducir el impacto de El Niño. En materia económica también se ha trabajado arduamente y [el ministro] Elmer Cuba sí ha generado confianza y condiciones para que los inversionistas vean un dúo interesante con Julio Velarde [presidente del BCR]”, agregó.

Sobre los errores de Fujimori Higuchi, el analista político subrayó que “el gobierno apostó todo a una sola canasta, que fue el pedido de facultades” y no utilizó otros instrumentos que le daba la Constitución, como los decretos de urgencia. También sostuvo que la promesa de orden es muy amplia y que el Ejecutivo en este tiempo no ha logrado aterrizarla a un proyecto país.

“La presidenta no tiene clara la idea de lo que debe ser su actuación como lideresa del país. Ha tenido momentos en los cuales trató de ser convocante, otros donde trató de polarizar y, además, situaciones en las que ha pedido paz, pero también se ha vestido para la guerra. Ella misma no ha dado muestras claras de lo que va a ser su personalidad como presidenta y eso genera confusión al país”, opinó.

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Otro “error fundamental” de la mandataria, según refirió Castillo, “ha sido no tener un Gabinete debidamente afiatado y elegido”. “No es bueno improvisar a un general del Ejército como ministro del Interior, insistir en un jurista de talla como político, convertir a un ingeniero en un líder de las Fuerzas Armadas. No es bueno poner a un tiktoker como canciller. La presidente y el primer ministro no tienen voluntad de rectificación y eso no es bueno”, acotó.

La única baja del Gabinete Ministerial que juró el 28 de julio fue la de Rafael Rey, quien dejó el MTC por motivos de salud. (Foto: Presidencia Perú)

Lo bueno y lo malo en seguridad

El exministro del Interior Carlos Basombrío consideró como “positivo” la intervención que hizo el gobierno para retirar las antenas que daban Internet a los presos en algunos penales del país. “Eso está bueno, no hay que dormirse, porque eso [las repetidoras] las vuelven a colocar y en dos meses ya están todas de nuevo”, expresó.

Basombrío, además, indicó que le parece importante el anuncio que ha hecho el Ministerio del Interior de una reforma de la Policía Nacional. “Es una buena idea”, agregó.

No obstante, el ex titular del Mininter dijo que “tiene una visión muy crítica”, en general, de las políticas en seguridad que está implementando el gobierno. “En estos primeros 100 días, [el Ejecutivo] lanzó el plan escudo para proteger a los choferes, pero no había militares para eso ni en cantidad ni en oficio. Y otro error es pensar que un general de las Fuerzas Armadas [César Astudillo] va a liderar la liderar la lucha contra el crimen”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Basombrío dijo que está en total desacuerdo con la formación del comando unificado, porque en Pataz (La Libertad) no ha funcionado. “Que hayan capturado a una persona no va a cambiar eso. El comando unificado no es el mecanismo adecuado. Tampoco tener a un ministro de Defensa en Interior, él [Astudillo] sería excelente en el Mindef. Y las persona que está en Defensa [Rafael Belaunde] no debería estar en el Gabinete”, cuestionó.

Sobre el viaje a El Salvador, el exministro del Interior afirmó que fue “desacertado por el momento en el que se hizo”, al referir que Nayib Bukele, presidente de ese país, estaba en medio de un problema gravísimo y enviando tropas a Haití. “Solo recibió un rato [a la presidenta] y después la hizo pasear por colegios, ella no está para eso [...] Hay una fascinación por imitar a Bukele”, complementó.

El último lunes, desde el penal El Milagro (Trujillo), Fujimori anunció que habrá “una reclasificación y los delincuentes más peligrosos, los asesinos serán trasladados a Challapalca”. (Foto: Presidencia Perú) / Cristian Olea

De acuerdo con la última encuesta de Datum Internacional, el 68% piensa que el gobierno de Fujimori no ha avanzado nada para reducir la inseguridad. El 25% cree que algo, mientras el 3% que mucho.

El 41%, según el mismo estudio de opinión, cree que la administración de Fuerza Popular mejorará en los próximos meses, el 25% que seguirá igual, el 27 que empeorará y el 7% no sabe.

¿Y El Niño?

Abraham Levy, especialista en meteorología, conocido como el Hombre del Tiempo, explicó que la ventana para hacer obras “prácticamente terminó” con el inicio de lluvias importantes en Tumbes y Piura. Añadió que el margen de acción que tuvo el gobierno de Fujimori ha sido reducido y que los trabajos de esta administración se concentraron en ampliar el cauce de los ríos del norte del país.

“Pero es insuficiente [...] Y se tiene el agravante de que vamos a ver un fenómeno de El Niño no solo intenso, sino que, además, se ha anticipado. En Tumbes ha llovido el 25% de su lluvia anual y el río ya se fue a 1,000 metros cúbicos, ya no puedes trabajar ahí”, manifestó.

En declaraciones a este Diario, Levy criticó la timidez que tuvo la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que hasta mayo insistía en señalar que El Niño sería débil, a pesar de que modelos internacionales señalaban lo contrario. “Ahí está la madre del cordero, si ellos en mayo o en abril decretaban que El Niño costero podría ser muy fuerte y recomendaban hacer obras, otro hubiera sido el cantar”, complementó.

Levy saludó que la administración de Fujimori haya priorizado la acción de prevención y comunicación sobre El Niño, “algo que no pasó en 1998”. Además de la labor del sector privado, que se ha organizado.

El hombre del tiempo afirmó que se debe unificar los criterios científicos, porque “hay una superposición de opiniones”.

También alertó que se ha subestimado el daño en infraestructura y en vidas que dejará El Niño.

El factor económico

El exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne dijo que uno de los aciertos del gobierno de Fujimori en el plano económico ha sido promover, a través de la formación de comisiones de alto nivel, reformas en cuatro puntos: formalización laboral y productividad, inclusión y acceso al financiamiento, mejora de la gestión de la inversión pública y el impulso al cumplimiento tributario.

“El acierto es concentrar un programa económico en estas cuatro reformas, que son muy importantes”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Thorne sostuvo que el MEF ha hecho “lo correcto” frente a la inflación, que en octubre llegó al 5,25%.

“Han cambiado la estructura de los subsidios, estos ahora son mucho más focalizados, y es lo correcto. Pero mucho más no se puede hacer: siempre se puede poner más dinero en los subsidios. Y también están dando bonos a la población vulnerable, que también es lo correcto [...] Lo ideal hubiera sido de que el gasto corriente se reduzca un poco más”, expresó.

El ex titular del MEF advirtió que el gobierno de Fujimori ha heredado una situación fiscal “muy complicada” y que aun cuando han aprobado nuevas reglas fiscales “lo que cargan a cuestas es bastante mayor”. “Por un lado, todavía no se registra el déficit de cuatro normas, no se registra lo de Petro-Perú ni los gastos en defensa”, agregó.

Thorne dijo que uno de los puntos a corregir que tiene la administración fujimorista es de ponerle mayor énfasis a la inversión pública.

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Según la última encuesta de Datum Internacional, solo el 10% considera como “un buen gobierno” a la administración de Fujimori Higuchi. El 47% lo califica como “un gobierno regular”, el 38% como “un mal gobierno” y el 5% no sabe.