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Resumen

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Según la última encuesta de Datum Internacional, solo el 10% considera como “un buen gobierno” a la administración de Fujimori Higuchi. (Foto: El Comercio)
Según la última encuesta de Datum Internacional, solo el 10% considera como “un buen gobierno” a la administración de Fujimori Higuchi. (Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cumple este miércoles 100 días en el poder, que han estado marcados por la pugna con el Congreso bicameral por la solicitud de facultades para legislar (solo logró 27 de 66 puntos), el cambio de narrativa del Ejecutivo y la creación del comando unificado (ante el desborde de la criminalidad) y las primeras inundaciones en el norte por el fenómeno de El Niño (FEN), entre otros.

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