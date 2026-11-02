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Que haga las cosas bien

“Quizá sea el momento de dejar de lado el efectismo y la prioridad por la imagen y la comunicación para privilegiar la eficiencia y la eficacia real”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Keiko Fujimori descartó una recomposición del Gabinete y ratificó su respaldo a Luis Galarreta durante su visita oficial a El Salvador. Foto: Presidencia.
    Keiko Fujimori descartó una recomposición del Gabinete y ratificó su respaldo a Luis Galarreta durante su visita oficial a El Salvador. Foto: Presidencia.

    Muchas veces hemos escuchado aquello de “yo quiero que al gobierno le vaya bien”. Nosotros preferimos la frase de “queremos que el gobierno haga las cosas bien”, porque solo si el gobierno hace bien las cosas, a todos los peruanos nos va a ir bien. Hemos tenido gobiernos a los que les ha ido muy bien (cirugías por canje, costosos regalos, lujosos viajes, frivolidad y boato, incremento de sueldos, puestos para amigos y familiares, “acompañantes” a domicilio, archivo total de denuncias, etc.), mientras a los peruanos no nos iba nada bien en las calles.

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