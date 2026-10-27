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Keiko y el momento político interno y externo

“Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras conformarían una alianza que, si se da, le daría estabilidad a un gobierno que ha renunciado a la confrontación abierta y directa”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Resumen

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    "Novedad es la aparición de un centro sin ideología, uno pragmático, cuyo fin no solo es darle estabilidad al gobierno, sino equilibrar a la oposición (...)”. (Fotos: Agencias)
    "Novedad es la aparición de un centro sin ideología, uno pragmático, cuyo fin no solo es darle estabilidad al gobierno, sino equilibrar a la oposición (...)”. (Fotos: Agencias)

    Novedades. En el frente interno político hay novedades. Hay un primer atisbo de coalición en ambas cámaras: Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras conformarían una alianza que, si se da, le daría estabilidad a un gobierno que ha renunciado a la confrontación abierta y directa.

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