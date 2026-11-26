Melissa Klug volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que surgieran rumores sobre un posible embarazo junto a Jesús Barco. La empresaria no tardó en reaccionar ante las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales y sorprendió con una respuesta que dejó en claro su postura frente a la posibilidad de tener otro hijo. Sus declaraciones generaron diversas reacciones entre sus seguidores, quienes también han estado pendientes de sus recientes publicaciones y de cada detalle de su vida familiar, en las que dejó entrever que atraviesa una etapa complicada a nivel personal. A continuación, te contamos qué respondió la popular ‘Blanca de Chucuito’ sobre las versiones de un nuevo embarazo y qué hay detrás de los comentarios que despertaron la curiosidad de sus seguidores.

¿MELISSA KLUG ESTÁ EMBARAZADA DE JESÚS BARCO?

La empresaria salió al frente de las especulaciones después de que una seguidora la felicitara en redes sociales por la supuesta llegada de un nuevo bebé. Sorprendida por el comentario, respondió: “¿Quéeeeeee? ¿Quién ha dicho tremenda mentira?”.

Ante la insistencia de la usuaria, Melissa volvió a pronunciarse y descartó la posibilidad de tener otro hijo. Incluso utilizó una expresión en tono de broma para dejar clara su postura: “¡No hay forma, ni que el presidente de Estados Unidos me haga un hijo!”.

Además, encontró una posible explicación al origen de las versiones y señaló que todo habría sido producto de una confusión con el hermano del futbolista, quien sí estaría próximo a convertirse en padre. “Ah, se confundieron de Barco”, aclaró.

Cabe recordar que Klug tiene seis hijos y cuatro nietos. Con Jesús Barco comparte a Cayetana; con Jefferson Farfán tiene a Adriano y Jeremy; con Abel Lobatón, a Samahara y Melissa; mientras que Gianella Marquina es hija de su relación con Raúl Marquina.

¿QUÉ MENSAJE COMPARTIÓ MELISSA KLUG SOBRE SU SITUACIÓN PERSONAL?

Hace unos días, la chalaca publicó una reflexión en sus redes sociales en la que reconoció que enfrenta días complicados. Aunque no explicó las razones de su preocupación, dejó un mensaje relacionado con su confianza religiosa.

“Aunque mis días se vistan de gris y mi corazón atraviese momentos difíciles, mi fe en Dios permanecerá intacta. Porque sé que después de cada tormenta, Él siempre trae luz y esperanza”, escribió.

Su publicación también recibió una respuesta de Jesús Barco, quien quiso demostrarle su apoyo públicamente. “Te amo y nunca estarás sola, mi amor”, expresó el futbolista en los comentarios.

¿QUÉ REVELÓ SAMAHARA LOBATÓN SOBRE LA SALUD DE SU FAMILIA?

Durante una conversación con el podcast ‘Q’ Bochinche’, Samahara confirmó que un integrante de su entorno familiar atraviesa un problema de salud. No obstante, aclaró que Melissa no es la persona afectada.

“Todo está bien, es un tema interno de mi familia... no es mi mamá (la persona que está enferma), estamos orando mucho y unidos como familia. Es un tema de salud”, explicó.

La influencer también resaltó la fortaleza de su madre y la describió como una mujer luchadora y el pilar de su familia.

VIDEO RECOMENDADO: