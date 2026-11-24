La celebración por los 25 años de Samahara Lobatón terminó opacada por un episodio de violencia registrado en los exteriores del local donde se desarrolló la fiesta de la influencer. Mientras los invitados disfrutaban dentro del establecimiento, a fueras ocurrió una agresión que involucró a dos asistentes.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el programa “Amor y Fuego”, una mujer fue agredida físicamente por un hombre, alrededor de la 1 a.m., en una zona cercana al local donde se realizaba el cumpleaños de la hija de Melissa Klug.

Las cámaras de videovigilancia mostraron que una pareja comenzó a discutir y que, posteriormente, el hombre continuó reclamándole a su acompañante mientras se dirigían hacia el vehículo. Cuando la víctima intentó retirarse, el hombre la detuvo y comenzó a golpearla, utilizando puños y patadas hasta dejarla tendida sobre el pavimento.

Agresión a una mujer quedó registrada durante el cumpleaños de Samahara Lobatón en La Molina. (Foto: Instagram - @samaharalobatonklug / Captura de video - "Amor y Fuego")

Después de la agresión, el individuo presuntamente tomó el celular de la mujer y las llaves de su camioneta, para luego ayudarla a incorporarse y aparentar que la acomodaría dentro del vehículo.

La situación continuó cuando el hombre intentó escapar a bordo de otra camioneta, mientras la mujer trataba de impedir su huida. Durante la maniobra, el vehículo comenzó a desplazarse y la agraviada terminó sujetándose de una de sus puertas, circunstancia que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Minutos después, otros asistentes a la celebración de Samahara Lobatón se acercaron a revisar la camioneta de la mujer y encontraron una de sus puertas abiertas, además de manchas de sangre en la carrocería y el pavimento.

Agresión a una mujer quedó registrada durante el cumpleaños de Samahara Lobatón en La Molina. (Foto: Instagram - @samaharalobatonklug / Captura de video - "Amor y Fuego")

Hasta la información difundida por “Amor y Fuego”, las identidades de las personas involucradas no habían sido confirmadas públicamente. El material de las cámaras de seguridad permitió conocer los hechos del enfrentamiento ocurrido durante la madrugada, aunque no se precisaron mayores detalles sobre una eventual denuncia.