Renato Rossini padre se refirió al vínculo entre su hijo, Renato Rossini Jr., y Samahara Lobatón durante una transmisión en vivo en redes sociales. “Involucrado sí, enamorado no” , expresó el actor al responder una consulta sobre la situación sentimental del joven. El fragmento fue difundido por Samuel Suárez, conductor de Instarándula, y generó comentarios entre los usuarios.

La grabación llegó a manos del creador de contenido a través de una seguidora, quien le envió el registro de parte de la transmisión. En el video se escucha al artista responder preguntas que los usuarios relacionaron con el acercamiento entre su hijo y la hija de Melissa Klug. Sin embargo, no se muestra el inicio del live ni la consulta completa que recibió.

Al comentar las imágenes, Samuel Suárez señaló que le llamó la atención la manera en que se desarrolló la conversación. “Es como que fue raro, en verdad. Fue raro porque ahí empieza a hablar cosas sin sentido en el live”, sostuvo el conductor de Instarándula.

Asimismo, explicó que la usuaria que le compartió el material le indicó que la transmisión habría comenzado antes del fragmento difundido. Por ello, no se conoce el contexto completo de las declaraciones de Rossini ni si respondió otras preguntas relacionadas con la vida sentimental de su hijo.

Acercamiento entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón

La declaración del actor se produjo en medio de las especulaciones sobre un posible romance entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón. Ambos coincidieron en el reality de convivencia El Sultanato, donde protagonizaron distintos momentos de cercanía frente a sus compañeros.

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Durante su participación en el programa, los jóvenes compartieron muestras de complicidad y besos, situaciones que generaron comentarios entre los seguidores del espacio televisivo.

Posteriormente, ambos compartieron imágenes juntos en redes sociales, lo que incrementó las versiones sobre un posible vínculo sentimental. Hasta el momento, el fragmento de la transmisión de Renato Rossini padre no incluye una confirmación sobre el estado de la relación entre los jóvenes.

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