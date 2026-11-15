Carol Reali, la popular ‘Cachaza’, anunció el nacimiento de su primer hijo Asher. (Foto: Instagram / @carolreali)
Carol Reali, la popular ‘Cachaza’, anunció el nacimiento de su primer hijo Asher. (Foto: Instagram / @carolreali)
Por Redacción EC

Carol Reali, conocida popularmente como ‘Cachaza’, vive uno de los momentos más felices de su vida. La exchica reality anunció este domingo 15 de noviembre el nacimiento de su primer hijo, Asher, fruto de su relación con el brasileño André Bankoff, con quien contrajo matrimonio hace unos meses.

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