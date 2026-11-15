Carol Reali, conocida popularmente como ‘Cachaza’, vive uno de los momentos más felices de su vida. La exchica reality anunció este domingo 15 de noviembre el nacimiento de su primer hijo, Asher, fruto de su relación con el brasileño André Bankoff, con quien contrajo matrimonio hace unos meses.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo brasileña compartió un emotivo video que muestra los momentos previos y posteriores al parto. En las imágenes aparece acompañada de su esposo, quien no pudo contener las lágrimas al conocer a su pequeño.

“Hay momentos que te cambian la vida para siempre, y este es, sin duda, el nuestro”, escribió la influencer, quien también recordó la ilusión que ambos experimentaron durante el embarazo.

“Después de tantos meses imaginándote, soñándote y esperando conocerte, por fin te tenemos aquí”, agregó la exintegrante de “Esto es guerra”.

Asimismo, ‘Cachaza’ también dedicó unas conmovedoras palabras a su primogénito. “Asher, llegaste a llenar nuestras vidas de un amor inmenso y una felicidad que no tiene palabras. Hoy todo tiene un nuevo sentido y nuestro corazón tiene un lugar que siempre será tuyo”, expresó.

Finalmente, Carol Reali confirmó que el pequeño Asher nació el pasado 8 de noviembre en Brasil, aunque decidió compartir públicamente la noticia una semana después.

La pareja confirmó que el bebé nacerá en Brasil, aunque Reali seguirá viajando al Perú por motivos laborale. (Foto: Captura de Instagram /@carolreali)

Cabe recordar que Carol Reali había anunciado que daría a luz en su país natal para permanecer cerca de sus seres queridos. “Mi hijo nacerá en Brasil porque quiero estar cerca de mi familia”, explicó anteriormente, destacando la importancia de contar con una red de apoyo durante la maternidad.