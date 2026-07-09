El brasileño, recordado por actuar en series bíblicas, afirmó que constituir una familia representaba un anhelo de larga duración en su vida | Foto: Amor y Fuego (Captura)
El brasileño, recordado por actuar en series bíblicas, afirmó que constituir una familia representaba un anhelo de larga duración en su vida | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Por Redacción EC

La modelo brasileña Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, anunció que se encuentra en el quinto mes de embarazo de su primer hijo junto al actor André Bankoff, con quien además contraerá matrimonio civil, a casi un año de haberse comprometido.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.