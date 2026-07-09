La modelo brasileña Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, anunció que se encuentra en el quinto mes de embarazo de su primer hijo junto al actor André Bankoff, con quien además contraerá matrimonio civil, a casi un año de haberse comprometido.

Al ser entrevistada por ‘Amor y Fuego’, Reali explicó que la llegada del bebé modificó el orden de sus proyectos de pareja, puesto que la boda ya se encontraba entre sus planes iniciales.

“Llevo cinco meses de embarazo. Nosotros ya quedamos en hacer un matrimonio civil. De hecho, estaba en los planes, pero antes se vino el bebé, así que lo aceptamos superbién y agradecer a todo el cariño de la gente”, manifestó.

Por su parte, Bankoff afirmó que constituir una familia representaba el anhelo de su vida, añadiendo que sus familiares reaccionaron con entusiasmo ante el anuncio del embarazo.

“Felices. Mis mis mis padres, mis hermanos, la familia también de Carol… están todos felices porque es una bendición, sí, una vida“, para luego indicar que independientemente del sexo de su bebé, estarían muy contentos como pareja.

Video con tono poético y emotivo sobre el amor, el desorden emocional y el proceso de encontrar el camino de regreso a uno mismo.

Hacia el cierre de la entrevista, Reali describió a Bankoff como el “hombre perfecto”, al destacar que es una persona atenta que la apoya en las tareas del hogar y en su cuidado personal durante su gestación.

“Él siempre atento, preocupado, o sea ayudándome en todo. Es un gentleman, es un caballero, o sea cocina, lava, plancha… es el hombre perfecto”, comentó.