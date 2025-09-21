La conductora de televisión Janet Barboza fue la última invitada del programa “Esta Noche”, donde reveló aspectos poco conocidos de su vida privada, entre ellos su vínculo con el exchico reality Rafael Cardozo. La popular ‘rulitos’ confesó su cercanía con el brasileño antes de que iniciara su mediática relación con Carol Reali, conocida en el medio como ‘Cachaza’.

Durante la conversación con La Chola Chabuca, Barboza no solo recordó cómo conoció a Cardozo en los primeros años de su carrera en Perú, sino que también abordó temas ligados a su estilo polémico frente a cámaras, los conflictos legales que ha enfrentado y hasta los retoques estéticos a los que se ha sometido. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ REVELÓ JANET BARBOZA SOBRE SU PASADO CON RAFAEL CARDOZO?

Janet Barboza contó que conoció a Rafael Cardozo cuando él apenas tenía 19 años y recién había llegado al país. El encuentro ocurrió durante la grabación de un videoclip, donde ambos coincidieron frente a cámaras en los primeros pasos del brasileño en la televisión local. Al recordar ese episodio, la conductora lanzó la frase que sorprendió al público: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”.

La presentadora también dejó entrever que, pese al tiempo transcurrido, aún mantiene comunicación con el exchico reality. Según relató, la amistad se conserva a través de mensajes y, aunque no profundizó en el contenido de esas charlas, se mostró sonriente y bromista al respecto. Con esta revelación, la conductora dejó abierta la posibilidad de que el vínculo se haya mantenido más allá de lo estrictamente laboral.

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA SOBRE LAS CARTAS NOTARIALES QUE RECIBIÓ EN SU CARRERA?

La figura de América Hoy también habló sobre los problemas legales que ha enfrentado a raíz de sus declaraciones en televisión. Reconoció que su estilo frontal ha ocasionado malestar en diversos personajes de la farándula, al punto de recibir “más de diez cartas notariales” en los últimos años.

Durante la entrevista, La Chola Chabuca decidió darle una sorpresa en vivo al entregarle una nueva carta notarial frente a las cámaras. La reacción de Barboza fue de asombro y humor, reafirmando que la controversia se ha convertido en parte de su sello personal dentro de la pantalla chica.

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA SOBRE SUS RETOQUES ESTÉTICOS?

En otro momento de la conversación, Janet Barboza admitió haberse sometido a algunas cirugías estéticas, aunque precisó que se trató de procedimientos menores. Explicó que ha realizado ajustes en su nariz, mentón y oreja, aclarando que los cambios han sido discretos y con el único objetivo de sentirse más segura y cómoda frente a las cámaras. “Yo lo que tengo son retoquitos”, aseguró, descartando haber pasado por transformaciones radicales, según recoge Infobae.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PROGRAMA ‘ESTA NOCHE’?

La presencia de Barboza en Esta Noche coincide con los rumores sobre el final de la actual temporada del espacio conducido por Ernesto Pimentel. El propio presentador confirmó que el programa se extendió más de lo planeado, lo que ha alimentado versiones de que América TV prepara un cambio en su horario estelar de los sábados.

Según trascendió, la principal candidata a ocupar la franja sería María Pía Copello, quien recientemente se despidió de Mande quien Mande. Distintas fuentes aseguran que la producción estaría a cargo de Peter Fajardo y la casa televisiva Pro TV, lo que abre la posibilidad de un nuevo formato en el prime time.