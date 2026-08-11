Por Redacción EC

A los largo de los años, Janet Barboza ha sido protagonista de diversas polémicas en la farándula peruana, especialmente por sus enfrentamientos y declaraciones sobre otras figuras del espectáculo. Asimismo, algunas de sus relaciones sentimentales con personajes mediáticos han generado controversias, cuestionamientos y acusaciones en el ámbito público. Sin embargo, en lo que parece ser una nueva etapa de su vida, la popular ‘Rulitos’ confesó que actualmente mantiene una relación sólida con su pareja, Félix Moreno, un arquitecto a quien algunos han calificado como el “colágeno” de la presentadora. Frente a estas especulaciones, decidió revelar la edad del deportista y aclarar que no contempla contraer matrimonio con él, pues considera que no es necesario. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.