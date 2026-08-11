A los largo de los años, Janet Barboza ha sido protagonista de diversas polémicas en la farándula peruana, especialmente por sus enfrentamientos y declaraciones sobre otras figuras del espectáculo. Asimismo, algunas de sus relaciones sentimentales con personajes mediáticos han generado controversias, cuestionamientos y acusaciones en el ámbito público. Sin embargo, en lo que parece ser una nueva etapa de su vida, la popular ‘Rulitos’ confesó que actualmente mantiene una relación sólida con su pareja, Félix Moreno, un arquitecto a quien algunos han calificado como el “colágeno” de la presentadora. Frente a estas especulaciones, decidió revelar la edad del deportista y aclarar que no contempla contraer matrimonio con él, pues considera que no es necesario. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTOS AÑOS SE LLEVAN JANET BARBOZA Y SU ACTUAL PAREJA, FÉLIX MORENO?

En una entrevista para el diario Trome, Janet Barboza abrió su corazón para contar que vive una de las mejores etapas de su vida en el ámbito sentimental, debido a que mantiene una relación con Félix Moreno, un arquitecto a quien conoció mientras buscada a un profesional para que le realice ciertos trabajos en su casa. De acuerdo con la presentadora de televisión, uno de los aspectos que más la atrajo de su actual pareja fue que ambos comparten gustos por el deporte y la vida saludable. De esta manera, tras permanecer casi cuatro años soltera, la popular ‘Rulitos’ decidió dar un paso más en su relación con el deportista y optó por iniciar una convivencia.

Sin embargo, en medio de las especulaciones sobre la edad de su pareja, Barboza reveló que recientemente cumplió 52 años, mientras que el arquitecto tiene 44. Es decir, ambos mantienen una diferencia de ocho años, dejando de lado los comentarios que señalaban que él era su “colágeno”. Asimismo, descartó fuertemente la idea de casarse con el profesional, ya que, según ella, un papel no fortalece los vínculos que mantiene en su vida personal. “Necesitaba que alguien le dé cariño y encontré a este moreno guapísimo de un metro 85, que también le encanta el deporte, y dije: ‘Esos brazos me tienen que apachurrar en algún momento’. Fue un flechazo mutuo”, dijo.

“Al verlo guapo, grande y formado, tuvimos más reuniones y así tenía que pasar. Sí, ya no estoy para perder el tiempo. Acabo de cumplir 52 años, estoy en la plenitud, el mejor momento de mi vida. No quiero perder el tiempo (...) mi cama es grandota, mi casa es grande, estamos felices. Hay días que me invita, otras veces yo. Soy una mujer que cree en la igualdad. Un día me lleva a un lugar bonito, al otro lo llevo a una pollada, algo así. Es que no es un tema de dinero, sino de lo que nos provoque hacer”, agregó la presentadora de televisión.

MAMÁ DE VALENTINO PALACIOS CRITICÓ LAS DECLARACIONES DE JANET BARBOZA

Hace unos meses, el tiktoker Valentino Palacios enfrentó una grave acusación tras ser denunciado por presunta agresión física ocurrida el 14 de febrero contra Zamira Grados, quien sostuvo que el creador de contenido la habría empujado con violencia hasta hacerla caer al suelo. Esta noticia no pasó desapercibida por el programa ‘América hoy’, donde Janet Barboza criticó duramente el accionar del influencer, calificándolo como “agresor de mujeres”. Estas fuertes declaraciones motivaron que la madre de Valentino Palacios, Fiorella, advirtiera a la conductora de televisión que interpondrá una demanda para que sustente lo afirmado en su programa.

Asimismo, la madre del tiktoker resaltó los valores que ha inculcado desde muy pequeños a sus hijos, por lo que, según ella, lo dicho por Barboza ha afectado la reputación de su familia. De hecho, sostuvo que había optado por guardar silencio, pero debido a los calificativos tuvo que salir a aclarar ciertos puntos. “Ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres, que la pateó en el piso y que le causó la fractura de costillas, como afirma. Si tengo que defender a mi hijo, lo voy a hacer. Lo he criado con principios y no permitiré que dañen la paz de nuestra familia”, dijo en el pódcast ‘Face to Face’.