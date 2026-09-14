Por Redacción EC

La selección peruana de Copa Davis inicia oficialmente este lunes una semana clave en su calendario internacional. El combinado nacional realizará su presentación oficial ante los medios desde las 12:00 p.m., en las instalaciones del Jockey Club del Perú, escenario donde recibirá a Paraguay por el Grupo Mundial I.

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