La selección peruana de Copa Davis inicia oficialmente este lunes una semana clave en su calendario internacional. El combinado nacional realizará su presentación oficial ante los medios desde las 12:00 p.m., en las instalaciones del Jockey Club del Perú, escenario donde recibirá a Paraguay por el Grupo Mundial I.

El equipo peruano estará encabezado por Luis Horna, capitán que tendrá a su disposición a cinco tenistas para afrontar la serie frente al combinado paraguayo.

¿Quiénes integran el equipo peruano?

La nómina nacional está conformada por:

Ignacio Buse

Gonzalo Bueno

Juan Pablo Varillas

Arklon Huertas del Pino

Alexander Merino

Buse llega como una de las principales cartas del equipo peruano y atraviesa un buen momento tras su reciente participación en el US Open 2026. Por su parte, Varillas y Bueno también forman parte de la convocatoria para una serie que se disputará sobre arcilla.

Paraguay ya está en Lima

La delegación paraguaya ya se encuentra en Lima y comenzó su preparación para la eliminatoria. El equipo visitante buscará dar la sorpresa ante Perú y conseguir un resultado favorable en territorio nacional.

Los partidos se disputarán el viernes 18 de septiembre desde las 4:00 p.m. y el sábado 19 de septiembre desde las 2:00 p.m., ambos días sobre canchas de arcilla al aire libre.

La expectativa también es alta entre los aficionados. La organización confirmó que las entradas para la serie ya se encuentran totalmente agotadas, por lo que el equipo peruano contará con un importante respaldo desde las tribunas.

Con la presentación oficial de este lunes, queda todo listo para que Perú y Paraguay entren en la recta final de su preparación. La serie será una nueva oportunidad para que el tenis peruano busque seguir avanzando en la Copa Davis 2026.