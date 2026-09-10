La mexicana Southern Copper lleva un 47% de avance en su proyecto cuprífero Tía María (Arequipa) y se alista a producir su primer cátodo de cobre a fines del 2027; todo ello sin emplear una sola gota de agua dulce del valle del Tambo.

Para ello la empresa ha decidido construir e implementar una planta desalinizadora en el litoral, a 25 kilómetros de distancia.

“Todo el agua que usará el proyecto Tía María provendrá del mar, del distrito de Mejía y será transportada hasta Cachendo”, señalo Oscar Rodríguez, director de ingeniería de planta y desarrollo de nuevos procesos de la minera cuprífera, en Expomina 2026.

De esta manera, la empresa aclara una de las principales interrogantes sobre el desarrollo del proyecto, relacionada con el uso del valioso recurso hídrico en la zona.

Exploración en Tía María. / HEINER APARICIO

Rodríguez manifestó también que Tía María será una mina digital con “full conectividad 5G” y equipos de última generación que serán operados y supervisados por 230 becarios de la región Arequipa.

A la fecha, Southern ha invertido US$700 millones en el proyecto y “está por invertir US$1.000 millones en equipo que está por llegar”, indicó el funcionario.

Tía María es el proyecto más esperado por la minería del Perú. Producirá 120 mil toneladas anuales de cobre con una inversión de US$1.700 millones.

Su puesta en marcha está programada para el 2027. Esto es, tres años de diferencia respecto al último gran proyecto iniciado por la industria minera: la expansión de Antamina (Áncash), iniciativa de US$2.000 millones que arrancó su desarrollo en el 2024.

El proyecto permitirá extender la vida útil de la mina de cobre desde el 2028 hasta el 2036, a un ritmo de producción de 400 mil toneladas de cobre al año, señaló Luis Santiváñez, CEO del consorcio minero.

Se trata de una inversión relevante, pues ha evitado que la mina cierre en el 2027 o 2028, refirió el funcionario. “Ahora trabajamos para desarrollar más expansiones de Antamina”, dijo.

Manifestó que es propósito del consorcio sacar adelante una nueva expansión, esta vez “hasta el 2054” porque “el recurso mineral está allí” y solamente depende del trabajo con las autoridades”.

“La extensión de la vida útil de Antamina hasta el 2036 representa una oportunidad única para consolidar su crecimiento continuo y el aporte de la minería responsable al desarrollo del Perú “, expresó el funcionario.

Antamina aporta el 41% del PBI para Ancash y casi el 2% al PBI nacional . En el 2025 representó el 8,5% de las exportaciones de todo el Perú.