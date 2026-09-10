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Resumen

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MINERIA, ANTAMINA
MINERIA, ANTAMINA
/ DIFUSION
Por Juan Saldarriaga

La mexicana Southern Copper lleva un 47% de avance en su proyecto cuprífero Tía María (Arequipa) y se alista a producir su primer cátodo de cobre a fines del 2027; todo ello sin emplear una sola gota de agua dulce del valle del Tambo.

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