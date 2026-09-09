El precio del barril de brent para entrega en noviembre supera este miércoles los 100 dólares el barril, su nivel más alto desde finales de julio, tras registrar una subida del 2,20 %, afectado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

A las 9.29 horas de este miércoles (7.29 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, alcanza los 100,19 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres, tras subir ese 2,20 %.

El petróleo brent encadena este miércoles cuatro sesiones al alza ante la escalada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y los temores del mercado ante posibles interrupciones en el suministro de crudo de Medio Oriente.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que había atacado en la madrugada de este miércoles dos buques de guerra estadounidenses y bases de Washington en Jordania, junto a una decena de barcos que intentaban cruzar el Estrecho de Ormuz.

Y ello, como represalia a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes horas antes.

En este sentido, el Comando Central del ejército de EE. UU. aseguró que había destruido cinco embarcaciones vinculadas, según ellos, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), como respuesta a los ataques previos de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.