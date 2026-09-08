El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, propuso al Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) un plan de trabajo de tres años para identificar proyectos de inversión y cooperación entre ambos países, con líneas de acción técnicas y comerciales. La iniciativa busca fortalecer la asociación estratégica en el marco de la Hoja de Ruta 2024-2033.

Durante su visita a Japón, el titular del Minem presentó una propuesta con nueve acciones operativas para su validación y planteó iniciar proyectos piloto en hidrógeno verde y generación distribuida. También invitó al METI a instalar un grupo de trabajo para avanzar en las iniciativas.

Como parte de su agenda, Shinno sostuvo una reunión con representantes de la Organización Japonesa para la Seguridad de los Metales y la Energía (Jogmec), en la que se revisaron los avances de la cooperación internacional entre Perú y Japón. La asistencia técnica contempla el intercambio de conocimientos sobre métodos de análisis de imágenes y teledetección para el monitoreo de actividades mineras.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, este programa ya permitió realizar tres talleres dirigidos a funcionarios del Minem y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). El cuarto encuentro está previsto para octubre.

Minem busca fortalecer cooperación con Japón en tecnología, minería y energías limpias. (Foto: Minem)

En materia de inversiones, Shinno sostuvo reuniones con representantes de Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. y Sumitomo Metal Mining, con quienes dialogó sobre el interés de estas empresas en participar en nuevos proyectos en el Perú.

El ministro también señaló que el Perú es un socio estratégico de Japón en las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. En ese marco, destacó la necesidad de vincular el potencial peruano con la capacidad tecnológica y financiera de las empresas japonesas.

Tras concluir sus actividades en Japón, Shinno se trasladará a China para participar en la XVI Reunión Ministerial de Energía del Foro Asia Pacífico (APEC) Pekín-China 2026, donde representará al Perú en el espacio de cooperación energética.

En dicha reunión, el titular del Minem promoverá iniciativas relacionadas con la inversión y el desarrollo de alianzas en energías limpias, la resiliencia del sistema eléctrico interconectado, la masificación del gas natural, la adopción de tecnologías eficientes y el acceso universal a la energía.