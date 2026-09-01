Este año firmaron una adenda con el MTC para invertir en los cinco aeropuertos donde operan, ¿cuál es el plan respecto a estos proyectos?

Sí, en marzo se firmó la adenda con el gobierno peruano para iniciar las obras en los cinco aeropuertos que operamos. Son obras por cerca de US$470 millones, donde Juliaca concentra la parte más importante. Allí se tiene que rehacer la pista de aterrizaje, de 4 kilómetros de largo, y construir un sistema de drenaje de lluvias que el aeropuerto no tenía. También se intervendrá y ampliará el terminal de pasajeros y se mejorará el cerco perimétrico para dotar al aeropuerto de mayor seguridad.

En Arequipa, Tacna y Puerto Maldonado se ampliará en cada uno de sus terminales y cercos perimétricos. En el aeropuerto de Ayacucho se realizará el cerco perimétrico hacia el año 2028. Estas obras comienzan en el segundo semestre, con una estimación de inicio hacia el cuarto trimestre, entre septiembre y octubre.

De los US$470 millones, este año se deberían ejecutar entre US$30 millones y US$40 millones en obras. El próximo año viene lo más importante: calculamos unos US$200 millones y el remanente hacia el 2028. El 2027 será un año de mucha actividad en los aeropuertos.

- ¿Las obras se ejecutarán en paralelo o de manera secuenciada?

Algunas se ejecutarán en paralelo y otras de manera secuenciada. Son obras que terminarán en aproximadamente dos años o dos años y medio, con una inversión de US$470 millones.

Para ello, hemos formado dentro del grupo una empresa llamada Kubo, que se encargará de la gerencia y supervisión de las obras por nuestro lado, ya que el Estado tiene su propio supervisor. Actualmente estamos en las negociaciones finales con los contratistas que ejecutarán las obras.

- ¿Luego de esos dos años, planean continuar invirtiendo, tomando en cuenta que el flujo de turistas podría incrementarse gracias al nuevo aeropuerto Jorge Chávez?

La inversión en el Jorge Chávez es muy importante y volverá a posicionar al Perú en el foco de las aerolíneas para que sea el hub regional, atrayendo más tráfico de otros países de la región . Además, genera presión para la modernización de los aeropuertos de provincias, tanto para el grupo del norte como para nosotros en el sur.

Esta primera etapa de inversión de US$470 millones en nuestros cinco aeropuertos del sur es previa a una siguiente etapa, en la que se prevé invertir más de US$1.000 millones en los cinco aeropuertos en el sur. Esa fase incluirá una nueva terminal completa para Arequipa, para soportar un tráfico de 6 millones de pasajeros; la intervención de la pista de Puerto Maldonado, que está llegando al límite de su vida útil; y la expansión en Ayacucho y Tacna. Los más de US$1.000 millones ya están previstos en la adenda firmada con el Gobierno.

- ¿Hasta qué año se proyectaría esa inversión de más de US$1.000 millones?

Hasta el término de la concesión, que es dentro de unos 10 años, hacia el 2036. Nosotros terminamos este primer paquete en los próximos dos años e inmediatamente empezamos con la ingeniería para esa segunda gran etapa de desarrollo.

CARLOS PAREDES ANUNCIO QUE SE CONSTRUIRA UN NUEVO AEROPUERTO EN AREQUIPA. (Foto: GEC) / Yván Salcedo Llerena

- En Perú, ¿están evaluando participar en el desarrollo de un terminal FBO (especializado para la aviación privada, ejecutiva y corporativa) en el aeropuerto Jorge Chávez?

Sí, estamos participando en ese proceso competitivo liderado por LAP. Es una apuesta muy interesante para nosotros y el resultado debería conocerse en los próximos 15 días.

- Este año consolidaron su alianza con la compañía de operación inmobiliaria Mobiliare, ¿cuáles son los planes de inversión en los siguientes años?

En diciembre del año pasado se inició el proceso de venta de la empresa de infraestructura Oporsa al Grupo Mobiliare, con el que nos hemos asociado. Ahora la empresa es 50/50 y tiene un plan de inversiones por encima de los US$120 millones entre lo que queda de este año y el próximo.

Oporsa va a invertir en dos naves logísticas muy importantes, una de 100.000 m² para un cliente y otra de 70.000 m² para otro cliente. Con esas inversiones, en los próximos dos años completará casi los 600.000 m² de espacio disponible.

Adicionalmente, un cliente actual nos ha pedido ampliar en casi 100.000 m² sus patios de contenedores, lo que representa una inversión adicional de US$30 millones. En total, calculo que en los próximos dos años estaremos invirtiendo cerca de US$150 millones en Oporsa, en conjunto con Mobiliare.

- Tenían una iniciativa para desarrollar un hub logístico en el Callao, ¿lo realizarán a través de Oporsa?

No, es un plan para otra de nuestras empresas: Terrano, que es Lima Hub y es 100% nuestra. En esta última también estamos analizando inversiones, pero todavía no tenemos una cifra determinada.

- ¿Cuándo estaría culminado el proyecto de Lima Hub en el Callao?

Diría que hacia diciembre de este año deberíamos tener las inversiones comprometidas con los clientes, pero por ahora estamos en conversaciones preliminares con varios de ellos para el Lima Hub. Por eso todavía no puedo definir los montos de inversión. Son inversiones que deberían estar entre los US$50 millones y US$70 millones en Terrano, pero falta definir los acuerdos finales con los clientes.

En el caso de Oporsa, las inversiones están mucho más avanzadas. Los contratos por las naves de 100.000 m² y 70.000 m² están en fase de ingeniería y ya tenemos fechas de entrega de los almacenes. El proceso de Oporsa está mucho más maduro, mientras que el de Terrano está ‘un poco más verde’.

- Entonces, si consideramos un horizonte de inversión hasta 2028, ¿cuál será el total de inversiones a nivel de todo el negocio?

Si sumas todo, la cifra ronda los US$600 millones entre los aeropuertos y lo que invertirá Oporsa de forma conjunta, además de las otras inversiones.

- Centrándonos en el negocio a nivel global, este año registraron un incremento en ventas, pero también una reducción en el Ebitda, ¿qué factores influyeron?

Al cierre de junio de 2026, Andino facturó US$80 millones, comparado con los US$72,3 millones a junio del año pasado, lo que representa un crecimiento de 11% en las ventas. Este incremento se debe principalmente al desempeño de la empresa de logística aeroportuaria SAASA y, en menor medida, la de soluciones financieras Andino Capital y las inmobiliarias.

Sin embargo, el Ebitda de la compañía bajó de US$10,4 millones (que registró en junio del año pasado) a US$8,5 millones en este primer semestre. Esta reducción de US$1,9 millones se explica por tres factores temporales de inversión: Cosmos redujo su Ebitda US$1,1 millones por los gastos inherentes al proceso de consolidación de su fusión, lo que le permitirá crecer a partir del segundo semestre y en 2027. En España, terminamos el almacén de Madrid de SAASA Global y registramos un impacto negativo de US$1 millón en gastos preoperativos mientras incorporamos nuevos clientes. Y AAP (Aeropuertos Andinos) registró un impacto negativo de US$600.000 debido a la inversión en la creación de Kubo y la contratación de personal para iniciar las obras físicas. En contraparte, SAASA Perú mejoró su Ebitda en US$1,2 millones.

Esa suma te da la diferencia que hace que en el primer semestre se vea una reducción del Ebitda, pero esto es inversión que va a dar sus frutos hacia el segundo semestre del 2027. Es como se dice, “hay que retroceder para saltar”.

- ¿Estas cifras corresponden al negocio consolidado del grupo o solo a Perú?

Esto es en general, porque las cifras consolidadas incluyen a SAASA Global, que es la empresa en España.

- ¿Y cuál es la proyección con Cosmos?

Cosmos, dedicada a la logística integral –mar y tierra–, a partir de su fusión con Infinia, se consolida como un operador marítimo-portuario. Esto significa que estamos integrando los servicios de las líneas navieras con los servicios a los importadores y exportadores para ofrecer una mejor atención a los clientes y las navieras.

Para ello, Cosmos está ampliando las áreas que utiliza en Oporsa en 30.000 m² a partir del 1 de enero del próximo año, con la expectativa de expandirse hasta 60.000 m² adicionales en patios de contenedores y almacenes para hacer logística en nuestro terreno de Ventanilla.

Cosmos crecerá en servicios de depósitos de contenedores vacíos, tanto para carga seca como refrigerada, y ha adquirido camiones —comprará más el próximo año— para realizar servicios logísticos a cualquiera de los puertos, hacia Callao, Chancay y Paita. Al ser una empresa de alcance nacional, no tiene limitaciones geográficas.

- ¿Cuál es la proyección de crecimiento para el cierre de este año frente a 2025?

El segundo semestre va a ser mejor que el primero porque las inversiones ya están hechas y los proyectos comenzarán a generar ingresos y mayores ventas. A título personal, estimo que cerraremos el año mejor que el primer semestre, tanto en ventas como en Ebitda, se van a ir recuperando.

- En cuanto a los planes de expansión, ¿el grupo prevé ingresar a otros mercados?

Sí, en México, abriremos una nueva estación logística el 15 de octubre. En marzo abrimos en Monterrey, ya que antes solo operábamos en Ciudad de México, y antes de fin de año abriremos en Tijuana. Eso ya es confirmado.

También estamos evaluando entrar a Argentina, motivados por la apertura de su mercado de servicios aeroportuarios. Y en España estamos profundizando nuestras operaciones. Tomamos una segunda concesión y en septiembre iniciaremos la construcción de un nuevo almacén de segunda línea en el aeropuerto de Barajas. También estamos participando en la licitación del puerto de Barcelona, cuyo resultado se conocerá a fines de septiembre, y evaluando otras licitaciones de logística marítima en ese país.

- En cuanto al mercado de capitales, ¿qué planes de reorganización tienen?

Actualmente tenemos dos empresas listadas. La primera es Andino Investment Holding (AIH), listada en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) desde el 2012. La segunda es Andino Inversiones Global (AIG), una empresa constituida en España para funcionar como la nueva holding del grupo, que cotiza actualmente en el BME Growth, el mercado de crecimiento de Madrid.

Lo aprobado por la junta de accionistas es listar a la empresa española AIG en la Bolsa de Valores de Lima. Una vez listada, se les ofrecerá a los accionistas de AIH un ‘swap’ o intercambio de acciones para unificar el holding bajo una sola acción listada en ambas bolsas, Madrid y Lima.

Esto ofrecerá dos ventajas clave: mayor liquidez, al cotizar de manera simultánea en una bolsa grande y desarrollada como la de Madrid y en la Bolsa de Lima; además permitirá a los inversionistas peruanos acogerse a los beneficios tributarios que ofrece la compra y venta de acciones en la plaza de Lima.

- Entonces, ¿el siguiente paso será deslistar a AIH?

Hasta este punto es lo aprobado por la junta. Que después se desliste o no se desliste AIH, es algo que tiene que acordar la Junta General de Accionistas de AIH. En su momento se verá si es conveniente o no seguir enlistada.

El objetivo central es integrar el mercado de capitales español con el peruano para tener un mercado de capitales ampliado para que más adelante, si es más conveniente, se pueda emitir acciones en la bolsa de España o la de Lima, o tomar deuda donde sea más conveniente.

- ¿Cuándo tienen previsto concretar el ingreso de AIG a la Bolsa de Valores de Lima?

Debería concretarse antes de fin de año. Actualmente estamos preparando la entrega del ‘filing’ a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para su revisión técnica.