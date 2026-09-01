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Resumen

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En la primera mitad del año, Andino Holding alcanzó varios hitos en la ejecución de proyectos y su expansión: culminó la construcción de la nave en Barajas e inició operaciones en Monterrey; además, completó la consolidación de Cosmos e Infinia. En Perú, la compañía ya ha trazado un mapa de inversiones en infraestructura. Carlos Vargas, CEO de Andino Holding, conversa con Día 1 sobre los planes de la compañía en el país y los factores que influyeron en sus resultados financieros a junio.

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Entrevista