El precio del dólar cerró este miércoles 7 de octubre en S/3,445, con un avance de 0,29% frente a los S/3,435 de la jornada anterior. La sesión estuvo marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense frente a sus principales pares, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro se incrementaron y el petróleo registró una ligera caída.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,40%, apoyado por el incremento de los rendimientos de los Treasuries y la búsqueda de activos refugio. Las minutas de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de funcionarios considera probable otra subida de tasas antes de fin de año, aunque esta dependerá de los próximos datos económicos”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados de materias primas, el oro retrocedió 1,27%, la plata 2,46% y el cobre 0,15%, mientras el zinc avanzó 0,48%. El petróleo cayó 1,08%, aunque el Brent permaneció por encima de los US$100 por barril. Entre las principales monedas, el euro retrocedió 0,53% frente al dólar y la libra esterlina 0,43%, mientras el yen registró una ligera apreciación.

En el mercado local, el USD/PEN pasó de S/3,435 a S/3,445, con una depreciación diaria del sol de aproximadamente 0,29%. El tipo de cambio alcanzó un máximo intradía de S/3,453 antes de cerrar en S/3,445. Durante la jornada, el Banco Central de Reserva (BCR) colocó S/400.1 millones en swaps cambiarios venta a tres meses para mitigar la presión alcista del dólar y S/1.000 millones en depósitos a una semana a una tasa de 4,25%.

“De cara a las próximas semanas, uno de los principales datos a seguir será la inflación de septiembre en Estados Unidos, que será relevante para las expectativas sobre las próximas decisiones de tasas de la Fed”, agregó Huayta.