El tipo de cambio alcanzó un máximo intradía de S/3,453 antes de cerrar en S/3,445. (Foto: Agencia Andina)
El tipo de cambio alcanzó un máximo intradía de S/3,453 antes de cerrar en S/3,445. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este miércoles 7 de octubre en S/3,445, con un avance de 0,29% frente a los S/3,435 de la jornada anterior. La sesión estuvo marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense frente a sus principales pares, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro se incrementaron y el petróleo registró una ligera caída.

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