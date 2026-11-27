El dólar estadounidense cerró a la baja frente al peso colombiano este viernes 27 de noviembre de 2026 y terminó la jornada en $3.488 pesos colombianos, después de retroceder $67 respecto al último cierre de una sesión ordinaria, registrado el miércoles 25 de noviembre, cuando la divisa había cotizado en $3.555. El movimiento representó una caída aproximada del 1,88 % y reflejó una recuperación del peso colombiano durante las negociaciones del viernes.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este viernes se ubicó en $3.630,89 pesos por dólar, según la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta referencia se mantuvo sin cambios frente al jueves 26 debido al calendario cambiario de Estados Unidos por el festivo de Acción de Gracias. La TRM es un indicador oficial de referencia y no debe confundirse con el precio de cierre de las operaciones del mercado.

¿A cuánto cerró el dólar hoy en Colombia?

El dólar terminó el mercado cambiario de este viernes 27 de noviembre en $3.488 pesos colombianos, de acuerdo con los datos de cierre del mercado publicados por WilkinsonPC y recogidos por reportes económicos. El precio promedio de negociación de la jornada fue de $3.498,33.

Indicador Cotización Dólar al cierre del mercado $3.488 COP Cierre anterior (miércoles 25) $3.555 COP Variación diaria -$67 COP Variación porcentual -1,88 % TRM vigente $3.630,89 COP Fecha Viernes 27 de noviembre de 2026

El cierre del mercado refleja el precio al que terminó la negociación de la divisa durante la sesión, mientras que la TRM corresponde a una tasa de referencia certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

¿Subió o bajó el dólar en Colombia este viernes 27 de noviembre?

El dólar bajó $67 pesos frente al último cierre de una sesión ordinaria, registrado el miércoles 25 de noviembre, cuando terminó en $3.555. La cotización pasó a $3.488 este viernes, lo que equivale a un retroceso aproximado del 1,88 %.

Fecha Precio de cierre Miércoles 25 de noviembre $3.555 COP Jueves 26 de noviembre Jornada con modalidad Next Day Viernes 27 de noviembre $3.488 COP Variación frente al miércoles -$67 COP Cambio porcentual -1,88 %

La jornada del jueves tuvo condiciones especiales por el festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos, por lo que las operaciones se desarrollaron bajo la modalidad Next Day. El viernes, el peso colombiano recuperó terreno frente al dólar durante las negociaciones.

¿Cuánto valen 100 y 1.000 dólares en pesos colombianos?

Con el dólar a $3.488 pesos colombianos al cierre del viernes 27 de noviembre, estas son las equivalencias:

Dólares Equivalencias en pesos colombianos US$1 $3.488 COP US$10 $34.880 COP US$50 $174.400 COP US$100 $348.800 COP US$500 $1.744.000 COP US$1.000 $3.488.000 COP US$5.000 $17.440.000 COP US$10.000 $34.880.000 COP

Las conversiones son cálculos matemáticos con base en el precio de cierre reportado. Los bancos y las casas de cambio pueden ofrecer valores diferentes para sus operaciones de compra y venta.

¿Cuál fue la TRM del dólar en Colombia este viernes 27 de noviembre?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este viernes fue de $3.630,89 pesos colombianos por dólar, de acuerdo con los registros oficiales de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Fecha TRM Miércoles 25 de noviembre $3.592,03 Jueves 26 de noviembre $3.630,89 Viernes 27 de noviembre $3.630,89 Variación frente al miércoles +$38,86 Cambio porcentual +1,08 %

La TRM aumentó $38,86 frente al valor del miércoles 25, un avance aproximado del 1,08 %. La referencia se mantuvo durante el jueves y el viernes debido al calendario del mercado cambiario estadounidense.

Este indicador se calcula a partir de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios autorizados y sirve como referencia para distintas transacciones financieras. Por eso, puede diferir del precio al que termina negociándose la divisa en el mercado.

¿Dónde consultar el precio oficial del dólar en Colombia?

La cotización oficial de referencia del dólar en Colombia puede consultarse a través de las siguientes entidades y plataformas:

La TRM del viernes 27 de noviembre fue de $3.630,89, mientras que el dólar cerró las negociaciones del mercado en $3.488. La diferencia responde a la naturaleza distinta de ambos indicadores: uno es una tasa oficial de referencia y el otro corresponde al precio de negociación de la divisa.