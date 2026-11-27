El dólar estadounidense retrocedió frente al peso mexicano al cierre de la jornada de este viernes 27 de noviembre de 2026. El Banco de México (Banxico) registró un Tipo de Cambio de Cierre de Jornada de $19.6726 pesos por dólar, por debajo de los $19.7214 del jueves 26 de noviembre. La divisa estadounidense perdió $0.0488 pesos, lo que representó una caída aproximada del 0.25 % durante la sesión.

¿A cuánto cerró el dólar hoy en México?

El tipo de cambio de cierre de jornada publicado por Banxico quedó en los siguientes valores:

Indicador Cotización Dólar al cierre $19.6726 MXN Cierre anterior $19.7214 MXN Fecha Viernes 27 de noviembre de 2026 Variación -$0.0488 MXN Cambio porcentual -0.25 %

La cotización corresponde al indicador de cierre de jornada del mercado interbancario, utilizado como referencia para operaciones mayoristas. No equivale necesariamente al precio de compra o venta que ofrecen los bancos al público.

¿Subió o bajó el dólar en México este viernes 27 de noviembre?

El dólar retrocedió $0.0488 pesos respecto al cierre del jueves 26 de noviembre, cuando Banxico registró $19.7214. La variación representa aproximadamente un 0.25 % de descenso frente a la moneda mexicana.

Fecha Tipo de cambio de cierre Jueves 26 de noviembre $19.7214 Viernes 27 de noviembre $19.6726 Variación -$0.0488 Variación porcentual -0.25 %

El movimiento reflejó una ligera recuperación del peso mexicano frente a la divisa estadounidense durante la última jornada cambiaria de la semana.

¿Cuánto valen 100 y 1.000 dólares en pesos mexicanos?

Con el tipo de cambio de cierre de $19.6726 pesos por dólar, las conversiones quedan de la siguiente manera:

Dólares Equivalencias en pesos mexicanos US$1 $19.67 US$10 $196.73 US$50 $983.63 US$100 $1,967.26 US$500 $9,836.30 US$1,000 $19,672.60 US$5,000 $98,363.00 US$10,000 $196,726.00

Los cálculos se realizan con el tipo de cambio de cierre de jornada. El importe final de una operación en ventanilla puede variar por el precio comercial de cada entidad y sus posibles comisiones.

¿Cuál fue el tipo de cambio FIX de Banxico hoy?

El tipo de cambio FIX publicado por Banco de México para el viernes 27 de noviembre se ubicó en $19.6598 pesos por dólar.

Indicador Cotización Cierre de jornada $19.6726 FIX $19.6598 Fecha 27 de noviembre de 2026

El FIX y el cierre de jornada son indicadores distintos. El primero se determina mediante un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables a 48 horas y se utiliza para determinados compromisos denominados en dólares. El segundo corresponde al tipo de cambio de cierre de la jornada interbancaria.

¿Dónde consultar el precio oficial del dólar en México?

Banxico publica los indicadores cambiarios a través de su Sistema de Información Económica. Los usuarios pueden consultar las cotizaciones y sus registros históricos en los siguientes apartados:

El dólar cerró este viernes 27 de noviembre en $19.6726 pesos, mientras que el FIX se ubicó en $19.6598. Ambos valores corresponden a indicadores oficiales de Banco de México, pero responden a metodologías y finalidades diferentes.