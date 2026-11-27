Recientemente, WhatsApp anunció la implementación de su nueva función “Programar mensajes”, una herramienta que permitirá a sus usuarios elegir el día y la hora para realizar sus envíos. Se trata de una novedad que beneficiará a las personas que cuentan con emprendimientos o que son olvidadizas. Sin embargo, existe una duda ante ello: ¿es posible que esta opción se mantenga aún si el dispositivo móvil se apaga? La respuesta te la revelaré en las siguientes líneas.

Millones de usuarios solicitaban la inclusión de esta función al aplicativo. Se trata de una decisión acertada por parte de Meta, pues los emprendedores podrán enviar mensajes a sus clientes en ciertas fechas o las personas enviarán saludos de cumpleaños a medianoche sin la necesidad de desvelarse.

Eso sí, no podrás programar un mensaje para que el remitente lo visualice en meses o años; existe un periodo específico que comprende desde los 10 minutos hasta los 14 días después de escribir el texto.

Esta herramienta ya se encuentra disponible en dispositivos Android e iOS. Para ello, es indispensable contar con la reciente versión de WhatsApp.

"Programar mensajes" favorecerá a millones de usuarios en el mundo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Es posible que los mensajes programados se envíen así el celular esté apagado?

Si también te has realizado esta pregunta, formas parte de los millones de usuarios que presentan esta duda. Ante ello, debes mantener la tranquilidad, pues un mensaje programado no puede desaparecer así apagues tu dispositivo, se agote la batería o no cuente con conexión a Internet.

Para ello, debiste haber usado esta herramienta antes de que ocurran estas tres situaciones. Realizando el proceso correcto, el destinatario recibirá el mensaje, texto o video que programaste.

Cuando se programa un mensaje por WhatsApp, el destinatario lo podrá recibir entre 10 minutos y 14 días después de realizar el envío. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Qué ocurre si cometí un error al programar un mensaje?

En caso te olvidaste de añadir información importante en un mensaje programado o decidiste cambiar su fecha y hora, tendrás que eliminar la programación y repetir el proceso; por el momento, no es posible editar el envío.