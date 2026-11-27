Viajar a otro país implica organizar varios detalles para evitar contratiempos, desde reservar el alojamiento hasta encontrar la manera de mantenerse conectado a internet durante la estadía. Aunque existen tarjetas SIM locales y servicios de eSIM para viajeros, conseguir un plan de datos adecuado y configurarlo en el teléfono no siempre resulta sencillo. Ante esta situación, WhatsApp prepara una nueva función que busca facilitar este proceso y permitir que los usuarios accedan a internet sin tener que salir de la aplicación de mensajería.

La compañía anunció que próximamente permitirá comprar e instalar una eSIM de viaje directamente desde WhatsApp. De esta manera, quienes visiten otros países podrán adquirir un paquete de datos desde la misma aplicación que utilizan habitualmente, sin necesidad de ingresar a otras páginas web o descargar servicios adicionales.

¿Cómo funcionará la nueva función de eSIM de WhatsApp?

La propuesta de WhatsApp consiste en integrar la compra y configuración de eSIM de viaje dentro de su plataforma. Los usuarios podrán adquirir un plan de datos e instalarlo en sus teléfonos con apenas unos pasos, sin abandonar la aplicación.

Para desarrollar este servicio, la empresa trabaja con operadores de telecomunicaciones y proveedores de eSIM. Entre las compañías mencionadas se encuentran Jio, Smart Axiata, Smart Communications y Verizon.

Una de las ventajas anunciadas es que los viajeros podrán seguir utilizando WhatsApp con su número telefónico habitual, incluso cuando tengan instalada y utilicen una eSIM diferente para conectarse a internet.

Esto busca reducir algunas de las complicaciones habituales al viajar al extranjero, como buscar un establecimiento que venda tarjetas SIM, comparar paquetes de datos o configurar una conexión móvil después de llegar al destino.

Los usuarios de WhatsApp podrán contratar e instalar un plan de datos (eSIM) sin salir de la aplicación. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿En qué países estará disponible la eSIM de WhatsApp?

Por el momento, WhatsApp no ha publicado una lista de los países en los que estará disponible esta nueva función. La compañía indicó que el lanzamiento comenzará próximamente en determinados mercados.

Tampoco se han revelado los precios de los paquetes de datos ni la cantidad de gigabytes que ofrecerá cada plan. Estos detalles serán importantes para que los viajeros puedan comparar el servicio con otras alternativas disponibles.

La opción aparecerá directamente en WhatsApp cuando esté habilitada para los usuarios de los mercados seleccionados.

La herramienta de WhatsApp busca facilitar la conexión a internet cuando viajen al extranjero. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué debes tener en cuenta antes de comprar una eSIM para viajar?

Aunque la propuesta de WhatsApp busca simplificar la conexión a internet durante los viajes, hay algunos aspectos que los usuarios deberán considerar antes de adquirir un plan.

En primer lugar, es necesario contar con un teléfono compatible con la tecnología eSIM. No todos los dispositivos permiten utilizar este tipo de tarjetas digitales, por lo que conviene revisar las especificaciones del equipo.

También será importante comprobar la cobertura de la red, la velocidad de conexión y los datos incluidos en cada paquete. Que la compra sea más sencilla no significa necesariamente que el servicio tenga un precio menor que otras alternativas.

Actualmente, plataformas como Airalo y Nomad permiten adquirir eSIM para utilizar internet en distintos destinos internacionales. La nueva propuesta de WhatsApp buscará ofrecer una alternativa integrada en una aplicación que millones de personas ya utilizan.

Por ahora, habrá que esperar a que la compañía revele los países compatibles, las tarifas y las condiciones de contratación para conocer el alcance de esta función.