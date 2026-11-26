¿Sabías que ahora puedes programar tus mensajes por WhatsApp? Quizás te parezca algo irreal, pues creías que esta novedosa función solo podía realizarse mediante el correo electrónico, pero se trata de una nueva actualización ofrecida por Meta para beneficiar a sus millones de usuarios. Si aún tienes dudas de cómo realizar este proceso, te invito a leer las siguientes líneas donde te revelaré los pasos correctos.
Gran parte de los usuarios de este aplicativo de mensajería instantánea anhelaban la inclusión de este mecanismo, especialmente si manejan grupos de trabajo o poseen algún emprendimiento.
De esta manera, las personas no tendrán que estar vigilando la hora para enviar ciertos mensajes; ahora solo necesitan programarlos y elegir el día y el momento exacto en que desean que sus contactos lo reciban.
Cómo programar un mensaje por WhatsApp
Quizás consideres que necesitas instalar una aplicación extra o que se trate de un proceso sumamente complicado, pero notarás que será completamente sencillo cuando te revele el paso a paso.
Eso sí, para que esta función esté habilitada en tu smartphone deberás actualizar la reciente versión de WhatsApp. Para ello, tendrás que dirigirte hacia Play Store (Android) o App Store (iOS), y realizar la comprobación.
En caso cumplas con lo señalado anteriormente, es indispensable que sigas estos pasos; presta atención:
- Abre un chat de conversación en WhatsApp.
- Escribe un mensaje como lo realizas cada día.
- En el botón de enviar, mantenlo presionado.
- Te aparecerá un apartado titulado “Programar mensaje” con el día, mes, fecha y hora.
- Elige la opción que desees y listo.
Al completar estos pasos, en tu conversación aparecerá la frase “Programaste un mensaje” junto con la opción “Ver”. Si visualiza ese aviso, significado que has realizado correctamente el proceso.
En qué situaciones puede ayudarte esta nueva función de WhatsApp
Para la influencer tecnológica @karenarioboo, este mecanismo añadido por WhatsApp puede ser aprovechado de distintas formas; aquí te comparto una serie de ideas compartidas por la especialista:
- Programa mensajes para realizar cobros en una determinada fecha. Serviría como un recordatorio.
- Programa mensajes con indicaciones importantes sobre un evento o cita.
- Programa mensajes hacia tus seres queridos en el día de su cumpleaños, justamente a la medianoche.