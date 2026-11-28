La nueva función de mensajes programados de WhatsApp permitirá preparar textos, fotografías y videos para que lleguen a una conversación en una fecha y hora determinadas. Sin embargo, esta herramienta también puede despertar una duda entre quienes quieran utilizarla: ¿la otra persona sabrá que el contenido fue escrito con anticipación o recibirá alguna notificación especial? La respuesta es importante para quienes desean enviar felicitaciones de cumpleaños a medianoche, recordatorios o mensajes en momentos específicos sin tener que estar pendientes del celular.

La app de mensajería confirmó que los mensajes programados llegarán al destinatario como cualquier otro contenido enviado a través de la aplicación. Es decir, la persona que los reciba no tendrá una señal que le permita identificar que fueron preparados horas o días antes. Esta característica forma parte del funcionamiento anunciado oficialmente por WhatsApp el 25 de noviembre de 2026.

WhatsApp permitirá enviar mensajes programados sin que el destinatario sepa que fueron preparados con anticipación. | Crédito: WhatsApp

¿El destinatario sabrá que programaste un mensaje en WhatsApp?

No. La persona que reciba un mensaje programado no podrá distinguirlo de uno enviado manualmente en ese mismo momento. WhatsApp confirmó que el contenido aparecerá como cualquier otro mensaje dentro de la conversación, sin una etiqueta o aviso que indique que fue programado.

Esto significa que el destinatario no recibirá una notificación adicional para informarle que el remitente utilizó esta herramienta. Tampoco verá un indicador especial que revele cuándo se redactó originalmente el contenido o cuánto tiempo permaneció programado antes de llegar al chat.

Por ejemplo, si escribes una felicitación de cumpleaños el viernes y programas su envío para la medianoche del sábado, la otra persona recibirá el mensaje a la hora elegida sin saber que lo preparaste con anticipación.

¿WhatsApp mostrará alguna etiqueta en los mensajes programados?

No. A diferencia de otras herramientas que pueden identificar los contenidos automatizados, WhatsApp ha confirmado que sus mensajes programados tendrán la misma apariencia que los envíos convencionales.

Por lo tanto, el destinatario verá el texto, la fotografía o el video dentro de la conversación habitual, sin una advertencia que diga que el contenido fue programado.

La herramienta está diseñada para que los usuarios puedan organizar sus comunicaciones con anticipación sin modificar la experiencia de quienes reciben los mensajes. De esta manera, será posible preparar felicitaciones, recordatorios y otros contenidos sin necesidad de estar conectado justo en el momento del envío.

Los mensajes programados de WhatsApp no mostrarán etiquetas ni avisos especiales que revelen su envío anticipado. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Puedes eliminar un mensaje programado antes de que llegue?

Sí. WhatsApp permitirá revisar los mensajes que todavía están pendientes de envío y eliminarlos si el usuario cambia de opinión. Esta posibilidad resulta útil cuando una persona se equivoca de destinatario, modifica sus planes o simplemente decide que ya no quiere enviar determinado contenido.

La app explicó que los usuarios podrán consultar los mensajes futuros que tienen preparados y eliminarlos antes de que lleguen a la conversación.

Si cancelas uno de estos envíos antes de la hora establecida, el destinatario no recibirá el contenido ni una notificación que le informe que habías preparado un mensaje para esa conversación.

¿En qué conversaciones funcionan los mensajes programados de WhatsApp?

La nueva herramienta estará disponible tanto en conversaciones individuales como en grupos. Además, permitirá programar mensajes de texto, fotografías y videos.

Según el anuncio oficial de WhatsApp, los usuarios podrán elegir una fecha y hora de envío con una anticipación de entre 10 minutos y 14 días.

La aplicación también confirmó que los mensajes se enviarán incluso si el teléfono del remitente está apagado o se queda sin batería. Asimismo, conservarán el cifrado de extremo a extremo, por lo que nadie ajeno a la conversación podrá leer su contenido.

WhatsApp está desplegando esta función a nivel mundial durante las próximas semanas, por lo que algunos usuarios podrían tener que esperar antes de encontrarla disponible en sus dispositivos.