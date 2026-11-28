Hace poco, WhatsApp integró una novedosa función para que sus usuarios programen mensajes de una manera rápida . Esta herramienta es capaz de establecer en qué día y hora puedes enviar un mensaje al destinatario. Sin embargo, es indispensable saber cómo aplicarlo, ya que es posible cometer errores en el proceso. Pese a ello, puedes eliminarlos de una manera práctica.

Eso sí, esta opción añadida por Meta tiene ciertas consideraciones que debes prestar atención. Si pensabas que podías programar un mensaje para que el receptor lo reciba en meses o años, es una idea equivocada.

Según los lineamientos de WhatsApp, un mensaje programado llegará a su destinatario entre 10 minutos y 14 días después de haber sido programado. No es posible superar ese plazo máximo.

WhatsApp es el aplicativo de mensajería instantáneo más usado a nivel global. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Julio Lopez

Pese a ello, es una herramienta que funcionaría como un excelente recordatorio. En caso eres olvidadizo(a) con los cumpleaños, puedes programar un saludo desde ahora; también sería de mucha utilidad en caso cuentes con un emprendimiento y mantengas una buena cartera de clientes.

Cómo eliminar un mensaje programado en WhatsApp

Nadie está libre de cometer un error al usar esta función. Es posible que escribas mal un mensaje o te equivoques en elegir la fecha u hora, pero pueden ser solucionados de manera sencilla y práctica.

Eso sí, cabe resaltar que un mensaje programado no puede ser editado o reprogramado. Según WhatsApp, es necesario que el usuario lo elimine y realice nuevamente el proceso. A continuación, te compartiré los pasos:

Si programaste un mensaje, te aparecerán las siguientes palabras en el chat: “Programaste un mensaje. Ver”. Presiona la opción “Ver” en tu pantalla del móvil. Te aparecerá el mensaje que has programado. Mantén presionado en ese mensaje hasta que te aparezca el ícono de tacho de basura en la parte superior derecha de tu pantalla. Presiona el ícono del tacho de basura. Presiona la opción “Eliminar” y listo.

Así como se programa fácilmente los mensajes en WhatsApp, el proceso para eliminarlos también es sencillo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Te aconsejo que verifiques si el proceso se ha realizado correctamente. Como notaste, no es tan complicado como parece, pero procura en fijarte el mensaje y elegir la fecha y hora adecuada cuando quieras programar un mensaje.