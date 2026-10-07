La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) espera en el 2027 recuperar el ritmo de proyectos adjudicados que se registró en el 2024, indicó Luis del Carpio, director ejecutivo de la entidad.

Según la agencia, en el 2024 se registró un pico de US$8.956 millones en adjudicaciones de proyectos de Asociación Público Privado (APP) y de proyectos en activos, indicó el funcionario en el evento ‘¿Dónde están las oportunidades en infraestructura? Perspectivas para invertir en el Perú 2026-2027’, organizado por EY.

Recordó que en el 2024 habían proyectos pendientes de carteras pasadas, las cuales fueron adjudicadas rápidamente ese año. “Creo que podemos recuperar en el 2027 el ritmo que alcanzamos en el 2024″, expresó Del Carpio.

Añadió que este año, los montos a adjudicar -actualmente en US$3.144 millones- superarían el nivel del 2025, que cerró en US$4.756 millones en proyectos licitados.

A su vez, Camilo Carrillo, associate partner de Infraestructura de EY-Parthenon, en su participación en el panel ‘Ampliaciones contractuales a las APP vigentes’, consideró que se deberían alcanzar los US$5.000 millones en adjudicaciones este año.

Respecto a los proyectos de Obras por Impuesto (OxI), el director ejecutivo de ProInversión sostuvo que se han adjudicado S/9.413 millones en este año.

Cartera

De acuerdo con la presentación de Del Carpio, la agencia de promoción maneja una cartera 2026-2030 que contempla 87 proyectos y 8 adendas, representando alrededor de US$44.000 millones.

Como comentó Del Carpio, ProInversión ya no se encuentra promoviendo proyectos aislados, sino bajo ejes de desarrollo en el norte, centro y sur del país.

Asimismo, detalló que la cartera para este año contempla hasta 10 proyectos y 4 adendas por más de US$2.300 millones.

Entre ellas se encuentra la adenda con Cálidda con el fin de que la empresa pueda masificar el gas en 7 regiones del sur. “Se estaría firmando en las próximas semanas”, precisó el funcionario.

Para el 2027 se contempla una cartera de 32 proyectos de inversión y otras 4 adendas, explicó Del Carpio, lo que equivalen a US$18.000 millones.

Según ProInversión, los mayores montos de inversión para ese año se concentran en minería, transportes, y agua y saneamiento.

Luis del Carpio, director ejecutivo de Proinversión. (Foto: Proinversión)

Asimismo, aparecen proyectos como el Teleférico de Choquequirao, el Hospital de la Policía y la concesión del proyecto de irrigación Olmos para su operación y mantenimiento, el tercer grupo de aeropuertos en el que está el de Chincheros, entre otros.

“Creo que la meta (de adjudicación) es bastante conservadora. Son bastantes proyectos que se han desplazado del 2026 al 2027″, añadió.

Para el periodo de 2028-2030, ProInversión maneja una cartera de 47 proyectos por US$24.000 millones.

Por su parte, Carrillo indicó que, de acuerdo a la Guía para invertir en proyectos de infraestructura en el Perú 2026/2027, elaborado por EY, existe una brecha de S/363.000 millones en el país para el periodo 2026-2030.

Sostuvo que identificaron S/144.117 millones en proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031.

Además, Carrillo señaló que para este año se espera una inversión en infraestructura de US$3.100 millones, representando un crecimiento del 19% frente al año pasado.

Según el documento, se contempla una cartera de 51 proyectos de APP entre el 2026 y 2029 por un valor de US$20.758 millones. En el caso de las OXI, se observa un potencial entre US$2.000 millones y US$2.500 millones a futuro, añadió Carrillo.

Por otro lado, Juan Pacheco, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin), indicó que, de acuerdo al Banco Mundial, se destina casi el 5% del PBI en obra pública tradicional.

PMO y adjudicaciones

Durante el evento, Del Carpio indicó que en las próximas semanas se lanzará la convocatoria para la contratación del Project Management Office (PMO) para las Líneas 3 y Línea 4 del Metro de Lima.

Asimismo, indicó que “en pocas semanas” iniciarán las obras del Anillo Vial Periférico en Lima Metropolitana.

Añadió que para los siguientes años se espera una inversión superior a los US$3.000 millones en el Puerto del Callao.