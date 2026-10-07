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Resumen

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Según ProInversión, los mayores montos de inversión para ese año se concentran en minería, transportes, y agua y saneamiento. (Foto: MTC)
Según ProInversión, los mayores montos de inversión para ese año se concentran en minería, transportes, y agua y saneamiento. (Foto: MTC)
Por Christian Silva

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) espera en el 2027 recuperar el ritmo de proyectos adjudicados que se registró en el 2024, indicó Luis del Carpio, director ejecutivo de la entidad.