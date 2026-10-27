Durante la segunda jornada del ‘roadshow’ inPerú en Nueva York, la delegación peruana mantuvo reuniones con inversionistas del sector real –sobre todo, tenedores de bonos– en Bank of America y el Council of the Americas (organización empresarial internacional con sede en Nueva York que reúne a líderes de empresas globales de sectores como finanzas, energía, minería, tecnología y comercio). El mensaje central transmitido al mercado internacional fue la consolidación de un horizonte de estabilidad política y predictibilidad regulatoria en los próximos cinco años para viabilizar reformas estructurales y proyectos de infraestructura.

En una conferencia de prensa realizara en la mañan del martes, Mercedes Araoz, presidenta del Directorio de inPerú, comentó que junto al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, participó de la reunión en el Council of the Americas. Allí, el titular del MEF expuso los cuatro ejes de reforma de su gestión: formalización, optimización y ejecución del gasto público en infraestructura, fortalecimiento de la recaudación tributaria y facilitación de inversiones privadas. Asimismo, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, quien también participó de la reunión, presentó cifras macroeconómicas sobre el dinamismo de la demanda interna y el atractivo del país para el capital privado.

“En el Council of the Americas preguntaron sobre que no fue fácil sacar las facultades delegadas; estas, al final, fueron recortadas. En general, los inversionistas entienden que se trata de un proceso político, que siempre hay. El ministro Cuba fue enfático al decir que ha encontrado que en los temas económicos hay un espacio para el diálogo tanto en la cámara de Diputados como en la de Senadores. Él cree que sí va a poder conversar y sacar cosas”, mencionó Araoz.

El mensaje central transmitido al mercado internacional fue la consolidación de un horizonte de estabilidad política y predictibilidad regulatoria en los próximos cinco años para viabilizar reformas estructurales y proyectos de infraestructura.

Petro-Perú y sus bonistas

Por su lado, Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPerú, también presente en la conferencia, comentó que durante la reunión sostenida en Bank of America, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, presentó el plan de reestructuración de Petro-Perú ante los tenedores de bonos de la petrolera estatal. Los asistentes valoraron la instalación del nuevo directorio, el cambio en las políticas de gobernanza y las modificaciones i en los procesos comerciales de compra y venta de crudo.

Además, indicó que aún se mantiene, bajo reserva, una transacción de levantamiento de capital que involucra a cuatro bancos estadounidenses, entre ellos, J.P. Morgan y el Citi. “Habrá novedades en las próximas dos a tres semanas para atender requerimientos de capital operativo y obligaciones de corto plazo”, dijo Mandujano.

Última parada: Goldman Sachs

Tanto Araoz como Mandujano indicaron que ‘roadshow’ culminará la tarde del martes en el banco estadounidense Goldman Sachs. La cita comprende la presentación a cargo de Del Carpio de la cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) —en un contexto donde la brecha nacional de infraestructura se estima en US$160 mil millones—, dos paneles con inversionistas globales y directores ejecutivos del sector, y reuniones individuales del presidente del BCRP, Julio Velarde.

El mensaje central transmitido al mercado internacional fue la consolidación de un horizonte de estabilidad política y predictibilidad regulatoria en los próximos cinco años para viabilizar reformas estructurales y proyectos de infraestructura.

Además, Mandujano comentó también que el economista principal para Estados Unidos de Bank of America realizará una presentación para la delegación peruana, en la que se expondrán sus comentarios sobre el rumbo de Estados Unidos en el aspecto político y económico, incluyendo las elecciones de medio mandato que se realizarán este fin de semana y que podrían generar cambios en la Cámara de Representantes y el Senado.