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Resumen

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El mensaje central transmitido al mercado internacional fue la consolidación de un horizonte de estabilidad política y predictibilidad regulatoria en los próximos cinco años para viabilizar reformas estructurales y proyectos de infraestructura.
El mensaje central transmitido al mercado internacional fue la consolidación de un horizonte de estabilidad política y predictibilidad regulatoria en los próximos cinco años para viabilizar reformas estructurales y proyectos de infraestructura.
Por María Rosa Villalobos

Durante la segunda jornada del ‘roadshow’ inPerú en Nueva York, la delegación peruana mantuvo reuniones con inversionistas del sector real –sobre todo, tenedores de bonos– en Bank of America y el Council of the Americas (organización empresarial internacional con sede en Nueva York que reúne a líderes de empresas globales de sectores como finanzas, energía, minería, tecnología y comercio). El mensaje central transmitido al mercado internacional fue la consolidación de un horizonte de estabilidad política y predictibilidad regulatoria en los próximos cinco años para viabilizar reformas estructurales y proyectos de infraestructura.

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