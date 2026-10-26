Durante la gira inPerú en Nueva York, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, expuso ante inversionistas internacionales las reformas estructurales del Gobierno y el diseño del paquete fiscal contracíclico presentado hace unos días. Como se sabe, el objetivo central de la estrategia económica apunta a sostener el crecimiento del PBI por encima del 3,1% el próximo año para mitigar los impactos combinados del fenómeno de El Niño y el encarecimiento global de los combustibles.

Al término de la jornada del evento, el titular del MEF brindó una conferencia de prensa junto a Mercedes Araoz, presidenta del directorio de inPerú, en las oficinas de J.P Morgan, en Manhattan.

En dicho espacio, Cuba explicó que el propósito de las sesiones en Nueva York no radica en cerrar acuerdos bilaterales o alianzas corporativas, sino en dialogar directamente con tenedores de bonos peruanos, fondos de inversión e instituciones financieras globales.

“Hemos tenido reuniones, hoy, con JPMorgan y tenemos citas programadas con Bank of America, Goldman Sachs y una entidad bancaria de alcance regional en expansión, BTG Pactual (…) He notado un entusiasmo por el Perú tremendo. Los inversionistas tienen más perspectivas (positivas) de las que vemos dentro del Perú, donde también son altas. Es sorprendente ver eso”, dijo el ministro.

Relación con el Congreso

Frente a las dudas sobre la estabilidad política tras diez años de volatilidad institucional, el ministro Cuba remarcó que el Gobierno actual cumplirá su mandato de cinco años. Asimismo, destacó dos señales recientes de respaldo legislativo en materia económica. Primero, el crédito suplementario que aprobó la Comisión Bicameral de Presupuesto con 30 votos a favor y 2 abstenciones. “Nadie ha votado en contra. Eso significa que hay confianza en el manejo económico por parte del Congreso de la República”, indicó el ministro.

Y, segundo, la Comisión de Economía, presidida por el senador José Arista, aprobó la Cuenta General de la República presentada por el Ejecutivo, hecho que no ocurría hace doce años.

Choques externos, inflación y crecimiento

El diseño macroeconómico del plan contracíclico busca contrarrestar tanto el impacto generado por el fenómeno de El Niño como el encarecimiento de los precios a nivel global, especialmente, del diésel, lo que se deriva de tensiones geopolíticas y ataques a infraestructura petrolera.

En ese sentido, el ministro Cuba resaltó que se dispuso una compensación al uso del diésel en el transporte de carga y de pasajeros para evitar el traspaso de costos al público en general. Mencionó, también, el bono de compensación que ha sido destinado a las mypes.

Además, el ministro precisó que la meta para el 2027 es que el crecimiento no sea menor al que registre el 2026, e indicó que el avance de la economía en el primer semestre del próximo año será probablemente menor al del segundo semestre.