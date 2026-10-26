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Resumen

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Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presente en el inPerú 2026 en Nueva York. (Fotos de uso EXCLUSIVO de El Comercio).
Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presente en el inPerú 2026 en Nueva York. (Fotos de uso EXCLUSIVO de El Comercio).
/ HUGO PEREZ
Por María Rosa Villalobos

Durante la gira inPerú en Nueva York, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, expuso ante inversionistas internacionales las reformas estructurales del Gobierno y el diseño del paquete fiscal contracíclico presentado hace unos días. Como se sabe, el objetivo central de la estrategia económica apunta a sostener el crecimiento del PBI por encima del 3,1% el próximo año para mitigar los impactos combinados del fenómeno de El Niño y el encarecimiento global de los combustibles.

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