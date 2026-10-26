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Resumen

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Rafael Carranza, presidente del Grupo de la Bolsa de Valores de Lima y director en nuam; y Mercedes Araoz, presidenta de Cavalli y directora del Grupo Bolsa y de la Bolsa de Valores de Lima
Rafael Carranza, presidente del Grupo de la Bolsa de Valores de Lima y director en nuam; y Mercedes Araoz, presidenta de Cavalli y directora del Grupo Bolsa y de la Bolsa de Valores de Lima
Por María Rosa Villalobos

Durante el primer día de inPerú, roadshow de inversiones, la Bolsa de Valores de Lima alcanza otro hito en la interconexión de mercados transfronterizos, y anuncian la próxima aprobación del reglamento para la creación de la Cámara de Compensaciones.

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