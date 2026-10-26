Durante el primer día de inPerú, roadshow de inversiones, la Bolsa de Valores de Lima alcanza otro hito en la interconexión de mercados transfronterizos, y anuncian la próxima aprobación del reglamento para la creación de la Cámara de Compensaciones.

-Hoy la Bolsa de Valores de Lima alcanza un nuevo hito. ¿Pueden comentar de qué se trata?

RC: En realidad, nuam –que es la holding propietaria de las bolsas de Perú, Chile y Colombia– ha venido desplegando fuertes inversiones, un fuerte Capex, para poder dotar a los tres países de infraestructuras de negociación de mercado de primer orden. Todo este proceso, que empezó hace unos tres años, ha tenido hitos importantes. Ya, por ejemplo, los tres países cuentan con una misma plataforma de calce para las negociaciones de renta variable. Y, para lograr la interoperabilidad de los tres mercados, se requerían una serie de logros regulatorios y logísticos. Uno de los más importantes es el que acaba de ocurrir esta semana: ya tenemos un reglamento que permite la instalación y el desarrollo de una nueva Cámara de Compensaciones en Perú, que no la tiene hasta el momento.

-Es decir, la Cámara todavía no se ha creado, sino que se ha aprobado su reglamento.

RC: (Asiente) Ese el reglamento va a permitir la creación y la operación de la Cámara en Perú, a la par de las cámaras que ya operan en Colombia y en Chile. Y esa es la pieza que nos va a permitir tener interconexión e interoperabilidad entre las tres plazas, que es un tema no menor. De hecho, estaba previsto en los planes del Nuam, que ello ocurriera en el 2027, pero teníamos una fuerte preocupación de que el Perú no llegara a tiempo y fuera el único país que quedara excluido de la interoperabilidad. El superintendente del Mercado de Valores nos ha compartido la noticia de que ya tienen listos todos los trabajos para finalmente someter a aprobación el reglamento.

MA: Lo que tenía que pasar era una exclusión –un análisis de impacto regulatorio– y los 3 ministros encabezados por el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Justicia y la PCM, se pusieron de acuerdo en exonerarnos de ese proceso, porque esto es una facilitación para el mercado y los usuarios. El ministro de Economía impulsó que se aprobara rápidamente esta función y lo único que falta hoy es que el reglamento se apruebe en el directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores, que creo que va a ser eso de esta semana. Ya está listo el armazón de la nueva Cámara. Tendríamos la Cámara funcionando en el inicio del 2027, y eso haría que estemos integrados los tres mercados.

Rafael Carranza, presidente del Grupo de la Bolsa de Valores de Lima y director en nuam; y Mercedes Araoz, presidenta de Cavalli y directora del Grupo Bolsa y de la Bolsa de Valores de Lima

- ¿Esto funcionaría para renta fija y variable?

RC: No solo renta fija y renta variable, porque estas infraestructuras de mercados también sirven a operaciones extrabursátiles. Por ejemplo, sirve para que los bancos puedan tener como contraparte para sus derivados (contrato o producto cuyo valor no es propio, sino que depende del precio o la evolución de otro bien) a una Cámara. Esto es muy potente, porque exige menos capital en los bancos para poder hacer las operaciones. En lugar de que cada banco tenga que aprobarle líneas a una lista muy larga de clientes, únicamente tiene como contraparte la Cámara, y de esa manera se expande de manera muy importante la capacidad y los volúmenes de negocio vinculados a los derivados, especialmente de tipo de cambio y de tasas de interés. Eso ya ha ocurrido en Colombia, ya ha ocurrido en Chile y ahora lo que queremos es que también esa experiencia positiva se vea en Perú.

-¿Hay un cálculo de cuánto puede aumentar el volumen de transacciones con esta nueva Cámara?

RC: No tengo a la mano las cifras, pero los volúmenes que ya se transan en Colombia y en Chile son muy importantes.

MA: De hecho, Chile y Colombia nos llevan ventaja en esa temática, pero lo más importante no solamente es la cantidad de lo que se puede colocar o mover en el Perú, sino la integración de los tres mercados que hace eso atractivo a los inversionistas de afuera, porque pueden entrar a nuestro mercado y generar muchísima más liquidez; hablamos de más fondeo para muchos más proyectos de inversión. Al aumentar nuestra liquidez, se abarata el costo del financiamiento de proyectos. Eso es lo que nos interesaba a todos. Hacer este anuncio en InPerú se vuelve crucial, porque el mercado de capitales descubre que tiene un instrumento más para participar en los mercados peruanos, colombianos y chilenos.

RC: El objetivo es, justamente, que los emisores de los tres países, en lugar de que cada uno aisladamente se dirija a los inversionistas de sus países, tengan un mercado integrado donde muchos emisores puedan ofrecer sus valores a una comunidad mucho más ampliada de inversionistas, más AFP, compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de inversión y, por supuesto, inversionistas extranjeros.