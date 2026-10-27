Durante la jornada de cierre del XIX Roadshow de inPerú, ProInversión presentó una cartera de inversiones por más de US$ 50.000 millones para el periodo 2026-2030 durante la segunda jornada del XIX Roadshow de inPerú en Nueva York, que reunió a autoridades económicas peruanas y representantes de instituciones financieras y fondos de inversión internacionales.

En las actividades, desarrolladas en Goldman Sachs, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, expuso una cartera de 87 proyectos y ocho adendas, en la modalidad de asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Las iniciativas abarcan 24 regiones del país. El portafolio comprende iniciativas en transporte y telecomunicaciones; irrigación, minería, desarrollo inmobiliario y turismo; agua, saneamiento, salud y educación; y gas natural y electricidad.

ProInversión prevé, además, concretar durante el cuarto trimestre de 2026 proyectos y adendas contractuales por aproximadamente US$ 2.300 millones. Entre las iniciativas figuran proyectos de transmisión eléctrica y el Terminal Portuario de Chimbote, así como la expansión de las redes de gas natural de Cálidda.

Durante la jornada de cierre del XIX Roadshow de inPerú, ProInversión presentó una cartera de inversiones por más de US$ 50.000 millones para el periodo 2026-2030 durante la segunda jornada del XIX Roadshow de inPerú en Nueva York, que reunió a autoridades económicas peruanas y representantes de instituciones financieras y fondos de inversión internacionales.

Infraestructura y conectividad

Del Carpio también destacó el potencial del Perú para consolidarse como un centro logístico regional mediante tres corredores estratégicos que conecten la costa del Pacífico con los Andes, la Amazonía y Brasil.

La cartera incluye iniciativas vinculadas a los corredores norte, central y sur, con proyectos portuarios, ferroviarios, viales, logísticos y de irrigación destinados a mejorar la conectividad y competitividad del país.

ProInversión también dio a conocer un conjunto de grandes proyectos de transporte en evaluación, con un potencial de inversión referencial de más de US$ 35.000 millones. Entre ellos figuran los ferrocarriles Andahuaylas-Marcona, Lima-Ica y Lima-Barranca, así como las líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

Por otro lado, representantes de inversionistas internacionales en infraestructura, como I Squared Capital, Global Infrastructure Partners (GIP) y EIG, participaron en un diálogo con representantes del sector empresarial peruano sobre las oportunidades y desafíos para el desarrollo de proyectos en el país. Y, por otro lado, Francisco Sardón, CEO de Aenza; Gabriel Grados, CFO de Grupo Tramarsa; y Jorge Velarde, presidente del Directorio de Cofide, participaron en un panel sobre infraestructura organizado por el banco estadounidense, donde abordaron las oportunidades para atraer capital internacional y acelerar el desarrollo de infraestructura en el Perú.

Durante la jornada de cierre del XIX Roadshow de inPerú, ProInversión presentó una cartera de inversiones por más de US$ 50.000 millones para el periodo 2026-2030 durante la segunda jornada del XIX Roadshow de inPerú en Nueva York, que reunió a autoridades económicas peruanas y representantes de instituciones financieras y fondos de inversión internacionales.

Durante el encuentro, se resaltó que una de las principales oportunidades del país consiste en aprovechar el potencial de crecimiento de las concesiones existentes, que cuentan con demanda comprobada y experiencia operativa.

Las reformas del MEF

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó la apertura de la economía peruana y la libertad de entrada y salida de capitales como fortalezas para atraer inversión. En conversación con Fernando Bravo, director gerente de la entidad financiera, subrayó la importancia de impulsar reformas que permitan sostener el crecimiento y generar empleo.

“El Gobierno del Perú está impulsando reformas estructurales de segunda generación para elevar la productividad, promover la formalización laboral y ampliar la inclusión financiera. Para ello, se han conformado comisiones de alto nivel que propondrán medidas para mejorar la gestión de la inversión pública e impulsar el cumplimiento tributario.”, señaló Cuba.

El ministro también explicó que el Gobierno prepara una respuesta fiscal preventiva frente a los efectos de El Niño y los choques externos, para sostener la actividad económica y proteger a la población vulnerable. Las medidas comprenden transferencias temporales a los hogares afectados, recursos para el mantenimiento de escuelas, comisarías y establecimientos de salud, financiamiento de obras paralizadas por falta de presupuesto y mecanismos de liquidez para las empresas.

Durante la jornada de cierre del XIX Roadshow de inPerú, ProInversión presentó una cartera de inversiones por más de US$ 50.000 millones para el periodo 2026-2030 durante la segunda jornada del XIX Roadshow de inPerú en Nueva York, que reunió a autoridades económicas peruanas y representantes de instituciones financieras y fondos de inversión internacionales.

De vuelta al Perú

“Este Roadshow nos ha permitido fortalecer el diálogo con importantes inversionistas internacionales y mostrar las oportunidades concretas de inversión que ofrece el Perú. El desafío ahora es convertir ese interés en proyectos que impulsen el crecimiento, generen empleo y contribuyan al bienestar de los peruanos. Desde inPERU seguiremos trabajando para facilitar esas conexiones y promover nuevas inversiones en el país”, destacó Mercedes Araoz, presidenta de inPerú, marcando así el final de la misión de inversiones en Estados Unidos.