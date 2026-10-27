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Después de participar de una reunión con tenedores de bonos de Petro-Perú e inversionistas en Nueva York, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, explicó en una conferencia de prensa, la estrategia que se ejecuta respecto a la gobernanza, compra y venta de crudo, y financiamiento para la petrolera estatal.
Después de participar de una reunión con tenedores de bonos de Petro-Perú e inversionistas en Nueva York, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, explicó en una conferencia de prensa, la estrategia que se ejecuta respecto a la gobernanza, compra y venta de crudo, y financiamiento para la petrolera estatal.
Por María Rosa Villalobos

Después de participar de una reunión con tenedores de bonos de Petro-Perú e inversionistas en Nueva York, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, explicó en una conferencia de prensa, la estrategia que se ejecuta respecto a la gobernanza, compra y venta de crudo, y financiamiento para la petrolera estatal. El plan central descarta la privatización o venta de activos, y apuesta, más bien, por asociaciones público-privadas y concesiones para atraer capital de trabajo e inversión privada.

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