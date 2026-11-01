La confianza que debemos consolidar

Regresamos de Nueva York con una convicción: el Perú despierta un renovado interés entre banqueros e inversionistas internacionales. El XIX Roadshow de inPerú permitió comprobarlo en conversaciones donde las preguntas sobre oportunidades concretas ganaron terreno frente a las dudas sobre nuestra continuidad política. La misión fue exitosa porque acercó proyectos, autoridades y empresarios a quienes deciden dónde invertir. Ahora corresponde transformar esa receptividad en inversiones y bienestar. El principal detonante de ese entusiasmo fue la perspectiva de mayor estabilidad institucional. Las nuevas reglas de relación entre el Ejecutivo y el Congreso bicameral ofrecen un horizonte de continuidad gubernamental y mayor deliberación legislativa. Para quien compromete recursos durante décadas, la previsibilidad importa tanto como la rentabilidad esperada. Percibimos una disposición distinta a evaluar al Perú: nuestras fortalezas económicas encuentran hoy un escenario político que podría permitir aprovecharlas mejor. Sin embargo, esa promesa institucional requiere conductas consistentes: respetar los contrapesos, construir consensos y evitar decisiones que deterioren las reglas del juego. La estabilidad cobra sentido cuando permite gobernar mejor, resolver problemas y sostener reformas que sobrevivan a quienes las impulsan desde el Gobierno o el Parlamento. Esa expectativa tiene sustento. Según las cifras presentadas por el ministro Elmer Cuba, la inversión privada creció 15,5% durante el primer semestre y el producto aumentó 3,1% entre enero y agosto, pese al impacto de El Niño. A ello se suman el crecimiento del empleo formal, el dinamismo exportador, la relativa estabilidad cambiaria y la credibilidad del BCR, reafirmada por Julio Velarde. Nuestra trayectoria de estabilidad monetaria sigue siendo un activo, aun cuando los choques de oferta presionan los precios. Los riesgos estuvieron presentes en las conversaciones. El Niño afecta actividades como la agricultura y la pesca, y amenaza infraestructura y conectividad. El encarecimiento internacional del petróleo eleva costos de transporte y producción; las tensiones energéticas también repercuten sobre fertilizantes y otros insumos. La respuesta contracíclica planteada por el ministro fue comprendida como una manera de proteger actividad y empleo. Una consolidación fiscal más gradual puede ser razonable, siempre que conserve una trayectoria creíble y priorice intervenciones temporales y eficaces.

Pro Inversión presentó una cartera superior a US$50.000 millones para el 2026-2030. Infraestructura, irrigación, saneamiento y energía ofrecen oportunidades para conectar territorios, elevar productividad y cerrar brechas. El interés que observamos confirma cuánto puede movilizar una presentación conjunta del Estado y el sector privado cuando se acompaña de proyectos y una explicación clara del rumbo económico. Las conversaciones también mostraron especial entusiasmo por minería y energía. La inteligencia artificial y los centros de datos están incrementando la demanda mundial de electricidad y minerales como el cobre. El Perú puede participar de esa transformación mediante inversiones en distintas fuentes energéticas, transmisión y nueva infraestructura digital. También puede aspirar a atraer centros de datos, tomando como referencia el desarrollo brasileño. Para competir necesitamos energía confiable, conectividad, reglas predecibles y talento especializado. Petro-Perú generó un diálogo especialmente revelador. Los bonistas buscaron certezas sobre su recuperación y plantearon propuestas para fortalecer la gobernanza y gestión. Hay interés en recuperar el valor de la empresa, sujeto a cambios verificables. Ese intercambio debe traducirse en disciplina financiera, decisiones profesionales y eficiencia operativa. Sanear Petro-Perú exige una transformación que haga sostenible su funcionamiento y reduzca su exposición al respaldo fiscal. Despertaron atención cuatro frentes de reforma: laboral y formalización; tributario; calidad del gasto e inversión pública; y mercados financieros y de capitales. Son piezas complementarias para ampliar oportunidades y financiar el crecimiento. Añadiría una condición indispensable: fortalecer la educación y formación técnica. La productividad del capital humano debe acompañar cualquier esfuerzo para reducir la informalidad y crear empleo digno.

Regresamos satisfechos, pero conscientes de la responsabilidad que sigue. La estabilidad que entusiasma afuera debe consolidarse con acuerdos, instituciones respetadas, seguridad y resultados. Debemos recuperar también la confianza ciudadana en el Estado y la política. Los peruanos necesitan reconocer esta oportunidad en mejores servicios, empleo formal y posibilidades de progreso en sus regiones. Esa tarea es inmediata: convertir la confianza internacional en un compromiso nacional con el desarrollo. Atraer y retener capital será sostenible cuando sus beneficios lleguen a las familias. El éxito del roadshow abre una puerta; cruzarla nos corresponde aquí.