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Resumen

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Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza cómo el Perú es visto desde Nueva York.
Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza cómo el Perú es visto desde Nueva York.
Por Michela Casassa

Hay algo interesante en hablar del Perú a miles de kilómetros de Lima. La distancia parece cambiar la perspectiva. Los problemas no desaparecen, pero dejan de ocupar todo el espacio. Y las fortalezas que a veces perdemos de vista en medio del ruido político y la coyuntura cotidiana vuelven a hacerse evidentes.

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