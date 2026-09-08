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Resumen

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Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza la excepción Meloni.
Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza la excepción Meloni.
Por Michela Casassa

Giorgia Meloni acaba de hacer historia. Su gobierno se convirtió el viernes en el más largo de la historia republicana italiana, superando los 1.412 días del segundo gobierno de Silvio Berlusconi. Esto en un país que ha tenido 68 gobiernos en 80 años, con una duración promedio de apenas 14 meses, la más baja de Europa.

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