Giorgia Meloni acaba de hacer historia. Su gobierno se convirtió el viernes en el más largo de la historia republicana italiana, superando los 1.412 días del segundo gobierno de Silvio Berlusconi. Esto en un país que ha tenido 68 gobiernos en 80 años, con una duración promedio de apenas 14 meses, la más baja de Europa.

Su historia hace el récord aún más notable. Meloni nació en Roma. Fue criada por su madre en Garbatella, un barrio popular y tradicionalmente de izquierda. De joven trabajó como niñera y camarera. A los 15 años comenzó a militar en política, a los 31 fue ministra de la Juventud y en 2012 fundó Fratelli d’Italia. Diez años después se convirtió en la primera mujer en liderar un gobierno italiano.

No nació en una familia que perteneció al ‘establishment’ político o económico. Llegó desde lejos generando temores por su línea política. Casi cuatro años después, su gobierno ha resultado más pragmático de lo esperado.

Uno de sus principales logros ha sido darle continuidad política a Italia. Ha mantenido unida una coalición compleja y hoy utiliza ese récord como argumento hacia las elecciones de 2027: “déjenme terminar el trabajo”.

En economía hay claroscuros, pero también resultados. Italia tiene 1,2 millones de ocupados adicionales respecto de 2022, el desempleo está por debajo del 6% y el déficit fiscal cayó a 3,1% del PBI en 2025. Los mercados han premiado una disciplina fiscal que pocos anticipaban.

Ha elevado el peso internacional de Italia con una posición firme dentro de Europa y la OTAN convirtiéndose en un referente de la derecha europea, demostrando capacidad para dialogar con líderes de posiciones muy distintas. En inmigración, una de sus promesas electorales, endureció las políticas de control y las llegadas irregulares cayeron de 158 mil en 2023 a 66 mil en 2025.

Otro logro importante y de los que más me gustan es su reivindicación del ‘Made in Italy’. No lo trata como eslogan ni nostalgia, sino como política de Estado: diseño, manufactura, artesanía, moda y alimentos. Las exportaciones superaron el récord de €643 mil millones en 2025 y en el 2026 viene superando a Japón, país con 1,7 veces el PBI y 2 veces la población.

Detrás existe una idea más amplia: Italia no necesita renunciar a su identidad para modernizarse. Cultura, turismo, diseño y manufactura son partes de un mismo activo: la marca Italia.

Quedan pendientes. Italia sigue creciendo poco, con baja productividad, salarios débiles y una deuda superior al 137% del PBI. Varias reformas estructurales no han prosperado. Su próximo desafío será convertir continuidad en productividad y crecimiento.

La excepción Meloni demuestra que liderazgo, pragmatismo e identidad pueden convivir. Para el Perú hay ideas que vale la pena observar: pensar más allá de la próxima crisis, mantener disciplina económica y convertir aquello que nos hace únicos en una ventaja competitiva. Italia tiene su ‘Made in Italy’. Nosotros tenemos mucho con qué construir nuestro ‘Made in Perú’.