icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luis Oganes, responsable de Investigación Macroeconómica Global de J.P. Morgan. (Elaboración EC)
Luis Oganes, responsable de Investigación Macroeconómica Global de J.P. Morgan. (Elaboración EC)
Por María Rosa Villalobos

Poco antes de su presentación junto a Julio Velarde, presidente del BCR, durante el ‘roadshow’ de inversiones inPerú 2026, el economista peruano Luis Oganes, responsable de Investigación Macroeconómica Global de J.P. Morgan, conversa en exclusiva con El Comercio sobre el impacto del fenómeno de El Niño, los factores internacionales que impactan a la inflación y la relación entre Estados Unidos y China.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Entrevista

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?