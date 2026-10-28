- En este ‘roadshow’, el Perú busca convencer a los inversionistas de apostar por él. Desde tu perspectiva, ¿cuál es hoy la principal objeción para aumentar la exposición del Perú en términos de inversiones?

Es una situación interesante. En estos momentos, estrictamente hablando, no hay objeciones. Creo que hemos pasado una década entera de bastante inestabilidad política que afectó la inversión privada. Para aquellos inversionistas en el mercado financiero, los interesados en bonos, moneda y acciones, la cosa estaba bien porque había estabilidad macroeconómica. Pero la incertidumbre política y lo que eso conlleva —que era incertidumbre regulatoria, la falta de reformas— hizo que la inversión privada local y extranjera sea mucho menor a lo que se pudiera haber esperado.

Entonces, este es un muy buen momento para que el Perú se ponga en la vitrina del mundo y pueda salir y mostrar que hay un cambio de actitud a promover la inversion privada y una promesa de reformas estructurales. Hemos escuchado al ministro Elmer Cuba hablar sobre los planes de reformas y creo que si son exitosas y el Perú crece más, al final los inversores en mercados emergentes que hacen apuesta por los países que crecen más, orientarán más inversiones al Perú.

- La presencia del ministro Cuba en este ‘roadshow’ es muy positiva. Pero, ¿qué debería hacer él o el gobierno en general, en los próximos 12 meses, para que este gran momento del que habla se mantenga?

Hay varias cosas. Hay reformas estructurales que están pendientes. Hay que tratar de reducir la informalidad y generar incentivos para que las empresas se formalicen. Hay que destrabar muchos megaproyectos que han estado trabados por temas políticos, regulatorios, sociales. Hay que flexibilizar el mercado laboral. Es un conjunto de reformas que, si avanzan el próximo año, yo creo que el Perú claramente podría aspirar a tasas de crecimiento por encima del 4%, por no decir 5% en 2028, cuando pase el impacto de El Niño. Para ello se requiere de un salto importante en la inversión privada.

- ¿La informalidad es uno de los problemas estructurales a atacar en este quinquenio?

Absolutamente. Y el propio ministro mostró las estadísticas de cómo el Perú se compara cuando uno ve el porcentaje de la economía informal, y es impresionante. Perú, a pesar de todos los avances y la estabilidad macroeconómica, no ha logrado convencer a suficiente porcentaje de personas, de familias y de empresas para que se formalicen. Ser formal es, lamentablemente, caro en el Perú y la gente siente que no recibe beneficios suficientes para justificar formalizarse. Y, es engorroso, hay muchas presiones. Mucha gente dice: “yo voy a pagar todo esto, ¿cuál es mi beneficio?”.

“En el caso de Perú, estamos bendecidos por recursos mineros cuantiosos. El Perú tiene, y lo mismo pasa con Chile, en estos momentos lo que el mundo quiere. Estados Unidos ahora está tratando de reducir su dependencia de China, y está tratando de realinear sus cadenas de producción con países que son un poco más afines”.



- Vuelvo a mi pregunta original, ¿puede mencionar un mecanismo que debiera habilitar el gobierno regulatoriamente o a nivel de política pública?

Hay que simplificar muchísimo el sistema tributario y hacer más fácil el estar al día con los pagos. Ahora, todo el mundo le teme a la Sunat. Está bien que se recaude, pero hay que hacer fácil el proceso de recaudación. Muchas veces, creo que, más allá de los que genuinamente quieren evadir impuestos, mucha gente evade impuestos porque es complicado estar al día. La legislación cambia, la regulación cambia.

Ha habido muchos cambios en los últimos años iniciados por el Congreso. La carga tributaria es un tema complicado y, lamentablemente, cada vez que hay estos esfuerzos de tratar de incrementar la recaudación tributaria, que todavía es baja en el Perú, terminan cargándose más a los pocos que pagan. Eso hace que el incentivo de formalizarse sea bien bajo.

- Saliendo del Perú y entrando al tema internacional, quiero hablar de la Fed. Mencionó en una entrevista previa que se espera una subida de tasas en diciembre. ¿Se mantiene esta proyección?

Sí, se mantiene. Ahora, el mercado está descontando entre 80 y 100 puntos básicos de subidas adicionales hasta finales del 2027. El mercado espera una subida más este año, y lo más probable es que sea en diciembre. Hay una reunión de la Fed, de hecho, esta semana, pero lo más probable es que no haga nada y que suba la tasa en diciembre.

Y la pregunta es: ¿cuánto subiría el próximo año? El pronóstico de nuestros economistas es que se dará una sola subida adicional, pero el mercado descuenta más. Nuestros propios economistas advierten que si los datos muestran a un mercado laboral muy apretado o una inflación muy alta, habrán más subidas.

- Y si se da la subida, ¿cuál sería el impacto más importante en el Perú? ¿El dólar, flujos de capital? El costo de financiamiento, evidentemente, subiría.

Sí, a todo el mundo le sube el costo de financiamiento y Perú no está exonerado de eso. Hay una situación un poquito particular en el caso peruano, que es que la tasa de política monetaria en el Perú es de 4,25%. La Fed ya está en 4%. Si la Fed sube una vez más la tasa en diciembre, la Fed va a estar en 4,25%; el Perú y Estados Unidos tendrían la misma tasa. Y, no es que el Banco Central de Reserva tenga que perseguir a la Fed.

De hecho, el Banco Central tiene una de las reservas internacionales –como porcentaje de la economía– más altas en América Latina y en países emergentes. Pero, cuando uno tiene una tasa de interés menor a Estados Unidos, esto termina siendo una especie de invitación a que inversionistas vendan el sol peruano y compren dólares u otras monedas con tasas más altas, porque al hacer eso se estarían beneficiando del diferencial de tasa de interés. Nosotros esperamos que, en algún momento, el BCR suba tasas. Y, además, la inflación en el Perú también ha subido y seguramente va a subir más con el tema del fenómeno de El Niño. El argumento económico para subir, creo, va a estar ahí.

Luis Oganes, responsable de Investigación Macroeconómica Global de J.P. Morgan.

- ¿No es el El Niño un choque transitorio? Si es así, no ameritaría una subida.

El choque es transitorio, pero el tema es que ya estamos con inflación. No estamos en el 2%, que es la meta. A mediados del año, ya llegamos a 4%, el doble. El temor es que, si bien el choque es transitorio, se afecten las expectativas inflacionarias y se queden más arriba. Es lo que llamamos en economía que se desanclen las expectativas inflacionarias y eso haga que la dinámica inflacionaria perdure mucho más en el tiempo.

- Insisto, lo que se menciona es que el efecto del fenómeno de El Niño es transitorio.

Sí, pero El Niño recién empieza y ya estamos en 4%. No podemos echarle solamente la culpa a El Niño. Tenemos el tema de costos de energía altos por el conflicto en Medio Oriente, tenemos una dinámica de inflación alta en todo el mundo…

- Tenemos el tema del alto costo del diésel.

(Asiente). El tema de los costos de combustibles, y el hecho de que la economía peruana este año está creciendo. Hay un elemento de aceleración que debería también permitir a las empresas, si sus costos suben, trasladarlos al consumidor. Es decir, existe el riesgo de más traspaso de costos a precios. Entonces, más allá de El Niño, que es efectivamente temporal, hay argumentos para que el Banco Central tenga que subir tasas.

- ¿Las proyecciones que mantienen el MEF y el Banco Central, ¿le parecen muy optimistas para este escenario?

Estamos en una situación difícil porque no sabemos cuál va a ser el impacto de El Niño. Escuchamos que va a ser un Niño muy fuerte. Pero, la verdad es que no lo sabemos, y cada uno de estos fenómenos afecta a la economía de manera distinta; afecta a unos sectores más que a otros. Sabemos que hay todo un esfuerzo en estos momentos de tratar de “prepararse”, pero no sabemos qué tan efectivas van a ser esas medidas.

Si el impacto de El Niño es muy moderado o imaginemos que no existiera, yo creo que el Perú podría estar creciendo tranquilamente a tasas de 3,5% o 4% en 2026 y 2027. Pero, como está El Niño presente y no sabemos cuán duro o fuerte va a ser su impacto, es difícil.

- La proyección para el 2027 de crecimiento es también cauta.

(Asiente), porque El Niño va a impactar el primer y segundo trimestre del próximo año. Estadísticamente hablando, lo que pase en la primera mitad del año es más importante que lo que pasa en la segunda mitad del año. La segunda mitad del año lo que va a ayudar es a impulsar el crecimiento para el 2028. Cuando pase lo de El Niño –y esperemos que pase la guerra y que los precios de combustibles caigan– creo que sí puede haber una confluencia de factores que podrían ayudar a que claramente el crecimiento en el Perú por ahí supere el 4% y se acerque más al 5%, pero hay que pasar todavía el siguiente año y medio.

- ¿Cómo ven la evolución de los precios de los metales? Todo parece indicar que el cobre se va a mantener a precios altos, pero ¿eso es algo en lo que se debería confiar en el mediano plazo?

Hay un tema estructural que hace poco probable que el precio del cobre caiga, porque el cobre está siendo utilizado no solamente para la transición energética, sino que también para la construcción de data centers y la infraestructura de inteligencia artificial. Entonces, eso tiene para rato. La demanda no va a caer en el corto plazo. Claramente, países como Perú, Chile u otros se van a beneficiar de esta dinámica de términos de intercambio.

- ¿Cuál es la economía de América Latina más expuesta a todos estos efectos externos que hemos mencionado?

Sudamérica se beneficia de términos de intercambio porque no todos los países son exportadores de petróleo. Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela son exportadores. Chile y Perú, son importadores netos, Chile más que Perú. Entonces, es bastante diferenciado el impacto por el lado de combustibles. Pero, por el lado de metales, ya estamos hablando de que se espera que se mantengan altos. Entonces, ahí sí se beneficia tanto Perú como Chile.

- Sobre la rivalidad entre Estados Unidos y China, ¿cómo puede el Perú capitalizar esta rencilla internacional

El Perú tiene que tratar de mantenerse atractivo para el capital extranjero, sea de donde venga. La política exterior de Estados Unidos en estos momentos está bastante enfocada en promover más integración comercial y de inversión entre Estados Unidos y el hemisferio occidental, lo cual es bueno, pero hay una gran diferencia: Washington no puede obligar a las empresas americanas a invertir en tal proyecto o tal sector. Las empresas son libres de participar donde les parezca.

Lo mejor que puede hacer el Perú es avanzar en reformas, destrabar proyectos, concesionar oportunidades y esperar que se presenten como postores compañías americanas, pero eso no está garantizado. Si al final son las compañías chinas las que ofrecen los mejores términos, no se les puede cerrar la puerta.

- Usted ha destacado en otra entrevista que los mercados emergentes habían resistido mejor de lo esperado toda la situación internacional, pero que no todos se benefician de los mismos factores. Si un gestor tuviera que asignar hoy capital –hablemos de Perú, Chile y Colombia, que son países más cercanos–, ¿en qué tipo de activo sería más competitivo el Perú y cuál quedaría rezagado? Y, ¿qué podría cambiar ese orden durante el 2027?

Las estructuras de la economía son un poco distintas. En el caso de Colombia, por ejemplo, ellos tienen mucha más energía y tienen necesidades de invertir más en, por ejemplo, gas natural; ahora se han vuelto importadores, antes exportaban. Entonces, hay muchas oportunidades en ese país para invertir más en ese sector, sabiendo que existe el gas natural en el subsuelo.

En el caso de Perú, estamos bendecidos por recursos mineros cuantiosos. El Perú tiene, y lo mismo pasa con Chile, en estos momentos lo que el mundo quiere. Estados Unidos ahora está tratando de reducir su dependencia de China, y está tratando de realinear sus cadenas de producción con países que son un poco más afines. América Latina en general, y Perú también, debería estar levantando la mano y decir: “Por favor, vengan, mírenme, inviertan acá”.