El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, indicó que el aumento de precios de alimentos se debe a un tema de costos, mas no una escasez de abastecimiento.

El funcionario señaló, en Exitosa TV, que en Lima se viene registrando entre 7.000 y 8.000 toneladas diarias de alimentos ingresando a Lima, nivel que se encuentra “en situaciones normales”.

Añadió que durante este año el precio del barril de petróleo se ha ubicado por encima de los US$100 en diversas semanas, lo cual ha elevado el costo de producción de fertilizantes, así como el de logística para el traslado de los productos agrarios.

“El incremento de precios se está dando por un tema de costos, no por uno de escasez”, apuntó.

Siembra

En otro momento, Vinelli explicó que la siembra de semillas se realiza en agosto, setiembre y octubre para que su producción salga entres febrero, marzo y abril, por lo que vienen monitoreando las hectáreas sembradas.

Agregó que algunas lluvias vienen permitiendo la siembra en este momento. Precisó que el monitoreo debe ser realizado semanalmente, dado que las hectáreas requieren de agua para que los cultivos germinen y se tenga “un buen producto”.

“La mayor cantidad de papa que sale en mayo en siembra ahora. No me quiero adelantar a la producción de mayo del próximo año”, indicó.

Asimismo, sostuvo que también se está actuando en favor de la ganadería, enfocado en los alimentos, vitaminas, vacunas y bebederos de aguas. Esto último para acumular el agua que puede llegar de las lluvias y ello sea destinado para los animales.