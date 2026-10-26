Ministro explica las razones del incremento de los precios.| Foto: Andina
Ministro explica las razones del incremento de los precios.| Foto: Andina
Por Redacción EC

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, indicó que el aumento de precios de alimentos se debe a un tema de costos, mas no una escasez de abastecimiento.

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