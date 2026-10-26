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Resumen

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Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en el calendario, ambas celebraciones impulsan distintas dinámicas de consumo y actividad comercial. (Foto: Imagen creada por Gemini)
Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en el calendario, ambas celebraciones impulsan distintas dinámicas de consumo y actividad comercial. (Foto: Imagen creada por Gemini)
Por Fiorella Gil Mena, Maritza Saenz

Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en el calendario, ambas celebraciones impulsan distintas dinámicas de consumo y actividad comercial. Mientras la primera dinamiza la demanda de disfraces, golosinas y artículos temáticos, la segunda concentra la atención en peñas, restaurantes y espectáculos que se preparan para recibir al público al ritmo del cajón y la música criolla.

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