Para las pequeñas empresas, estas festividades no alcanzan las dimensiones de Navidad o el Día de la Madre, pero pueden significar un aumento en las ventas y para este año, se espera entre 8% y 12% más a comparación del año pasado, refiere Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Y aunque el impulso puede resultar menor, los comerciantes no desaprovechan ninguna oportunidad. Desde julio los importadores comienzan a realizar pedidos para que los artículos lleguen sin contratiempos y comenzar la venta mayorista a regiones a partir de agosto y septiembre; aunque, la venta masiva al consumidor final (comercio minorista) toma fuerza entre la última semana de septiembre y la quincena de octubre, llegando al pico más alto el mismo 31 de este mes.

“Las ventas crecen la última semana porque la gente comienza a rematar y el público lo sabe. Entonces, un artículo que podría costar S/100, podría llegar a la mitad de precio en algunos casos; aunque la variedad se reduce pues gran parte se colocó a principio de mes”, explica Roberto Diaz, vicepresidente de la Asociación de Importadores de Mesa Redonda.

Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en el calendario, ambas celebraciones impulsan distintas dinámicas de consumo y actividad comercial.

Desde la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP) estiman que las ventas en los centros comerciales bordearían los S/ 350 millones entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Esto representaría un incremento cercano al 24% frente a un fin de semana regular, equivalente a aproximadamente S/ 67 millones adicionales.

“Nuestros registros muestran el efecto conjunto de ambas celebraciones. El resultado más claro es la concentración de la demanda: en 2024 y 2025, alrededor de tres cuartas partes de las visitas adicionales de la campaña se registraron el 31 de octubre. Al considerar también el día 30, esa proporción superó el 80%. La principal oportunidad comercial se concentra, por tanto, en la víspera y el día de las celebraciones”, agrega José Antonio Contreras, gerente general del gremio.

Por volumen de ventas, la expectativa es que supermercados e hipermercados tengan el mayor protagonismo entre las categorías de alimentos y bebidas, por la amplitud de su oferta y la variedad. Dentro de tiendas por departamento, las de mayor aumento en venta serían las de cuidado personal y librerías; además de las líneas directamente relacionadas con la celebración.

Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en el calendario, ambas celebraciones impulsan distintas dinámicas de consumo y actividad comercial. | Foto: Difusión

¿Quiénes celebran?

Un estudio de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) reveló que el 2025, cerca del 28% de limeños celebraban la Canción Criolla, y el 63% prefería Halloween. Para Ojeda, la proporción de adeptos a cada celebración se mantiene y es que, mientras el público va cambiando de gusto entre ambas celebraciones dependiendo de su segmento etario, a medida que alcanza más años cambia también sus preferencias.

“La celebración de Halloween se mantiene en la gente joven y en los niños. Sin embargo, este público en algún momento va migrando, cuando ya son más adultos, a la Canción Criolla”, señala el vocero.

¿Cómo se preparan los negocios?

Para surtir sus negocios, los comerciantes también inyectaron este año entre 10% y 20% más de capital, sobre todo los dedicados a los rubros de entretenimiento, gastronomía y confecciones, informa la CCL a Día1.

Desde Mesa Redonda explican que la decoración para restaurantes o bares oscila entre los S/300 –para arreglos básicos como telerañas desde S/5 o colgantes sencillos de S/20 y S/40–, hasta por encima de los S/1.000 –estatuas de impresión 3D y elementos tecnológicos interactivos como pantallas LED–.

Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en el calendario, ambas celebraciones impulsan distintas dinámicas de consumo y actividad comercial. (Foto: Jill Wellington / Pixabay)

La inversión también se centra en la publicidad a través de redes sociales, que es el principal canal de contacto con el cliente. Además, hay una diferencia en el tiempo de preparación: mientras los restaurantes pueden organizar sus propuestas en el transcurso de un mes, las tiendas de disfraces y merchandising suelen anticipar sus campañas hasta dos meses.

Los eventos se activan

Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la CCL, espera un impacto positivo el 31 de octubre, toda vez que las propuestas para ambas celebraciones son diversas y coinciden con megaeventos como el Reggaetón Lima Festival 7, en el que esperan a 37.000 espectadores en el Estadio Nacional. Al espectáculo de Jesse & Joy en Costa 21 podrían acudir más de 10.000 personas. En otras fiestas como en Parques Zonales de Lima, provincias y en el Parque de la Exposición, los centros de convenciones podrían movilizar a más de 150.000 espectadores.

En el caso de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla, si bien se realizan en locales de menor aforo, la oferta es amplia, existen opciones como el concierto de Fabiola de la Cuba en el Centro de Convenciones Bianca en Barranco; Feliz Día de la Canción Criolla con Los Kipus en el Anfiteatro del Parque de la Exposición; Cajón y Sabor en Scencia de La Molina; además, El Roble y la Estación de Barranco ofrecen alternativas con lo mejor del cancionero criollo, entre muchos otros.

“La fuerte competencia y la variedad de alternativas llevan al público a comparar precios, artistas, ubicación y calidad de producción, por lo que no todos los eventos serían rentables. Mientras conciertos y discotecas apuestan por fiestas temáticas, entradas y consumo de bebidas, las peñas y espectáculos criollos buscan atraer al público con propuestas musicales y experiencias que integran gastronomía, reservas grupales y almuerzos con espectáculo”, agrega.

Para facilitar la búsqueda de eventos, las ticketeras Joinnus y Teleticket han habilitado páginas temáticas que agrupan las opciones disponibles por Halloween y el Día de la Canción Criolla. Ambas plataformas presentan diseños alusivos a estas celebraciones y permiten explorar la oferta de espectáculos.

Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en el calendario, ambas celebraciones impulsan distintas dinámicas de consumo y actividad comercial. (Foto: Imagen creada por Gemini)

Más pedidos y compras de última hora

Los aplicativos no escapan a la demanda, sobre todo el 31 de octubre. Rappi proyecta un crecimiento de 10% en el volumen de pedidos durante la semana de Halloween y del Día de la Canción Criolla. El mismo 31 de octubre, los pedidos podrían crecer hasta 16%, generando un aumento de 30% en la facturación versus un día habitual.

Micaela Rivero, Head de Turbo de Rappi Perú, proyecta un ticket promedio de S/58, 15% más en comparación a una semana regular, con un 70% de órdenes de compra de licores y aperitivos, golosinas (principalmente caramelos y gomitas), cerveza, hielo y bebida listas para tomar. La demanda de este aplicativo provendría, sobre todo, de los distritos de Miraflores, Santiago de Surco, y San Isidro.

“Esta fecha se ha consolidado como un hito clave de consumo en el año, impulsado por la coincidencia de celebraciones temáticas y reuniones familiares o con amigos”, menciona.

Por su parte, inDrive Entregas estima que los pedidos del sector delivery durante la semana de ambas celebraciones podrían crecer entre 74% y 79% frente al mismo periodo del año pasado, con una concentración de la demanda entre el viernes 30 y sábado 31 de octubre.

“En 2025, los pedidos de ropa aumentaron 40% durante la semana de Halloween y 63% el 31 de octubre frente a una semana regular. También crecieron las categorías de belleza, regalos, bebidas y comida”, menciona Álvaro Romero, gerente de inDrive Entregas para Perú. Destacan las tiendas de ropa y disfraces, comercios de maquillaje, tiendas de regalos, restaurantes y locales de bebidas como los negocios que más se beneficiaron.

Desde PedidosYa, proyectan un aumento por encima del 50% en pedidos durante la semana de Halloween y el Día de la Canción Criolla, a comparación del año anterior. Estas cifras significarían, además, 10% más pedidos frente a una semana no festiva.

De otro lado, los pedidos de golosinas, chocolates y galletas en PedidosYa Market, el supermercado digital de PedidosYa, aumentarían cerca de 35%, mientras que los combos y las presentaciones familiares o para compartir en restaurantes crecerían alrededor de 30% durante el sábado 31 de ocutbre comparado con un sábado promedio de octubre.

Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en el calendario, ambas celebraciones impulsan distintas dinámicas de consumo y actividad comercial. (Foto: Freepik) / Vladimirs Poplavskis

“Entre las categorías con mayor crecimiento proyectado destacan las golosinas y los productos de repostería en PedidosYa Market, con incrementos aproximados de 110% y 80%, respectivamente. Asimismo, estimamos que los pedidos de platos criollos crezcan alrededor de 15% y los de postres tradicionales, 10%, frente a un sábado habitual de octubre. Para comida preparada y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, proyectamos variaciones por encima del 15% y 80%, respectivamente”, detalla Gonzalo Serván, director de PedidosYa Market en Perú.

El movimiento también se refleja en la industria de confitería. Para Colombina, Halloween es una de las temporadas comerciales más relevantes del año, las ventas de la compañía aumentan alrededor de 20% durante esta campaña, impulsadas por las ocasiones de consumo asociadas a compartir, regalar y disfrutar golosinas.

“Particularmente los caramelos blandos, duros, gomas y masmelos son los de mayor interés por parte del consumidor, siendo gomas la categoría que más crece”, señala Mauricio Escobar Vukonic, vicepresidente corporativo de Mercadeo de Colombina.

La preparación para esta fecha involucra tanto la innovación en productos como la planificación de la oferta y su distribución en los distintos canales de venta. La última semana de octubre concentra una dinámica comercial importante, en línea con las compras que los consumidores realizan para reuniones, celebraciones y actividades de Halloween.

Aunque la confitería continúa liderando la demanda, la compañía también ha ampliado su apuesta hacia otras categorías, como galletas y chocolates. En cuanto a los productos con presentaciones exclusivas para Halloween, estos representan alrededor del 10% de las ventas de confitería durante la temporada, precisa Escobar.

Por el lado de las bodegas o comercio minorista, el repunte todavía no es uniforme. Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros, sostiene que las ventas de golosinas se mantienen en niveles habituales, aunque observa un aumento gradual en el consumo de bebidas.

Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en el calendario, ambas celebraciones impulsan distintas dinámicas de consumo y actividad comercial.

La apuesta de restaurantes y espectáculos

La gastronomía y el entretenimiento buscan aprovechar el 31 de octubre con propuestas para públicos distintos. En Hacienda Monterrico, la programación combina un buffet criollo al mediodía, una alternativa infantil de Halloween y un espectáculo musical por la noche. La estrategia apunta a captar tanto a familias como a grupos de amigos durante distintas franjas horarias.

“Para este 31 de octubre, proyectamos incrementar nuestras ventas en un 25% en comparación con el mismo día del año anterior. Este crecimiento responde a una propuesta renovada que contempla dos eventos en diferentes franjas horarias”, señala Daniel Manrique, director general de Hacienda Monterrico. El establecimiento espera recibir alrededor de 700 personas durante la jornada, pues el público está reservando con anticipación y ya registran ‘sold out’ en la zona Plazuela.

Sandra Campos, gerente de los restaurantes La Tapada y Puerto Santa Rosa del Grupo Kong, estima ventas de entre S/70.000 y S/80.000 en la casona donde operan La Tapada, Puerto Santa Rosa, Master Con y Villa Chicken, con un crecimiento de 25% frente a una jornada comparable.

“En Casa Unión estimamos alcanzar ventas de entre S/70.000 y S/80.000 durante esta fecha especial, con una expectativa de crecimiento del 25% por el Día de la Canción Criolla”, indica Campos.

La empresa calcula recibir entre 1.000 y 1.200 personas durante el día, distribuidas en aproximadamente tres rondas y media, considerando las cuatro marcas que operan en la casona. De ese total, alrededor de 400 visitantes corresponderían a La Tapada.

Aunque Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en el calendario, ambas celebraciones impulsan distintas dinámicas de consumo y actividad comercial. (Foto: evgenyatamanenko / iStock) / evgenyatamanenko

La Tapada Boulevard prevé entre 100 y 120 asistentes. Por otro lado, en el restaurante El Conquistador, también del Grupo Kong, esperan recibir entre 100 y 150 personas durante su celebración criolla nocturna.

No todos los establecimientos, sin embargo, esperan un incremento extraordinario de público. Amador prepara una experiencia inspirada en la tradición del Día de los Muertos, con actividades los días 28 y 29 de octubre y la noche central, el 31. Su previsión es recibir alrededor de 500 personas por noche, una cifra que corresponde a su afluencia habitual y no supone un aumento específico por la festividad.

Sin embargo, la apuesta está en la construcción de marca con una ambientación e iluminación cuidadas y una propuesta gastronómica diseñada para la ocasión. El impacto adicional en ventas sería limitado, dado que esas noches ya suelen registrar una alta demanda.

El circuito de espectáculos también registra movimiento. Ticketmaster informa que comercializa alrededor de diez eventos vinculados a Halloween y la Canción Criolla, con un crecimiento promedio de 20% frente al año pasado. La diversidad de formatos —desde espectáculos pequeños hasta fiestas de mayor escala— dificulta establecer un único ticket promedio.

Disfraces y máscaras para todos los bolsillos

A Mesa Redonda han llegado máscaras con diseños tridimensionales y más recursos de iluminación. Asimismo, aprovechando la ‘locura BTS’, los disfraces coreanos y ‘cosplays’ se encuentran a la orden del día.

Los precios reflejan la variedad de materiales y acabados. Las máscaras de plástico parten de los S/5; las de silicona pueden costar alrededor de S/30, mientras que las importadas de mayor calidad y detalle llegan a S/150 o S/200.

Ni las mascotas se quedan sin disfraz

Ambas celebraciones son oportunidades perfectas para renovar el closet de nuestras mascotas. En ese sentido, las tiendas ofrecen desde vinchas y sombreros temáticos, hasta disfraces completos inspirados en películas, personajes animados y figuras clásicas de terror.

En Murphy Pet Boutique, marca con dos años de operación en Plaza San Miguel, Halloween tiene mayor peso comercial pues solo en esta campaña de 2026 vende más de diez disfraces cada fin de semana. El gasto promedio por compra está entre los S/35 y los S/50.

Los disfraces cuestan entre S/20 y S/60, según la talla y el diseño. Entre los más demandados figuran Chucky, incluso en una versión 3D con peluca y cuchillo adherido al traje, además de Buzz Lightyear, Jessie, Spider-Man y princesas como Bella y Tiana. También hay personajes clásicos de televisión, una alternativa para las familias que buscan coordinar los atuendos de sus hijos con los de sus mascotas.

Mascotas se lucieron desfilando sus disfraces junto a sus amos.

La tienda trabaja desde tallas muy pequeñas hasta la talla ocho, dirigida a perros grandes. Esta oferta busca atender a un segmento que no siempre encuentra prendas adecuadas en el mercado.

Además del disfraz, algunos compradores añaden pañuelos, sombreros, corbatitas o collares. En temporadas como Halloween y Navidad, una sola compra puede incluir prendas para más de una mascota o accesorios complementarios, lo que ayuda a elevar el ticket.

Sin embargo, la oportunidad comercial no se limita a las tiendas especializadas. Las veterinarias también aprovechan estas fechas para acercarse a los dueños de mascotas mediante actividades y promociones. En American Vet, por ejemplo, la ropa y los accesorios temáticos todavía representan una proporción reducida del negocio, alrededor del 1% de las ventas de su pet shop.

“Durante la última semana de octubre identificamos un mayor interés por visitar nuestras sedes, impulsado principalmente por promociones especiales en servicios de baño y grooming, concursos de disfraces y activaciones que realizamos junto con nuestras marcas aliadas”, explica Olenka Corrales, coordinadora de Marketing de American Vet.

Concurso de disfraces para adultos, niños y mascotas. (Foto: iStock/Referencial)

La empresa organiza concursos de disfraces para perros y gatos, tanto presenciales como a través de sus canales digitales. Entre las iniciativas figuran sorteos y premios, como canastas de productos para mascotas, además de actividades con marcas aliadas y celebraciones por el Día de la Canción Criolla. Con ello, busca convertir la temporada en una oportunidad para fortalecer el vínculo con sus clientes, más allá de la venta de productos.

En cuanto a las preferencias, American Vet identifica una mayor inclinación por disfraces tiernos y familiares, como leones, abejas y personajes de películas infantiles y animadas, entre ellas Toy Story. Las caracterizaciones de terror tienen una presencia menor entre los participantes de sus actividades.

El interés por esta categoría también aparece en Mesa Redonda. Diaz, refiere que los comercios ofrecen vinchas de diablitos, sombreros temáticos y disfraces para perros inspirados en personajes como Chucky. Los accesorios y atuendos más sencillos pueden encontrarse desde S/20, mientras que las opciones más elaboradas oscilan entre los S/45 y los S/55.