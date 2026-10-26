Proinversión señaló que coordina con Petroperú para garantizar una administración transparente de los fondos. (Foto: Andina)
Proinversión señaló que coordina con Petroperú para garantizar una administración transparente de los fondos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que los US$475 millones correspondientes al crédito puente otorgado a Petroperú ya fueron desembolsados y se destinarán a sostener las operaciones de la empresa, asegurar la adquisición de crudo y combustibles, y atender compromisos financieros y comerciales.

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