La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que los US$475 millones correspondientes al crédito puente otorgado a Petroperú ya fueron desembolsados y se destinarán a sostener las operaciones de la empresa, asegurar la adquisición de crudo y combustibles, y atender compromisos financieros y comerciales.

Proinversión será responsable de instruir el uso de los recursos y estableció una distribución en tres rubros. El 57 % (US$270,75 millones) del monto total se destinará a la compra de crudo y combustibles; el 30 % (US$142,5 millones), al cumplimiento de obligaciones financieras; y el 13 % (US$61,75 millones), al pago de deudas comerciales vencidas con proveedores.

Esta asignación busca atender las necesidades inmediatas de la petrolera, fortalecer su liquidez y contribuir a la continuidad de sus operaciones. Según la entidad, la adquisición oportuna de crudo e insumos permitirá mantener el funcionamiento de la Nueva Refinería de Talara y contribuir al abastecimiento de combustibles en el país.

Recursos para atender compromisos financieros y comerciales

El pago de las obligaciones financieras y de las deudas pendientes con proveedores también apunta a ordenar los compromisos de corto plazo de Petroperú y recuperar condiciones necesarias para mantener su cadena de suministro.

Proinversión precisó que el financiamiento se concretó a inicios de septiembre de 2026, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer la situación operativa y financiera de la empresa estatal.

El crédito puente fue estructurado bajo el marco legal vigente, por un monto de US$475 millones, dentro del límite autorizado de hasta US$500 millones. La operación se enmarca en las disposiciones del Decreto de Urgencia N.° 010-2025 y del Decreto de Urgencia N.° 003-2026.

Proinversión supervisará el uso de los fondos

Como entidad facultada para instruir de manera exclusiva el uso de estos recursos, Proinversión señaló que coordina con Petroperú para garantizar una administración transparente de los fondos.

La entidad indicó que esta intervención busca consolidar la estabilidad operativa de la petrolera estatal y establecer las condiciones necesarias para implementar su proceso de reorganización patrimonial integral.

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